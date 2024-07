Viktor Orban vine în România. El va participa la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad, unde va lua cuvântul

Premierul Ungariei, Viktor Orban, participă şi în acest an la Universitatea de Vară „Tusványos”, care se va desfăşura în perioada 23-28 iulie la Băile Tuşnad. Premierul ungar este așteptat să ia cuvântul sâmbătă după-amiază, venind cu un discurs cel mai probabil controversat, la fel ca anii trecuți, cu atât mai mult cu cât se află în antiteză cu Bruxellesul tocmai în perioada în care Ungaria deține președinția rotativă a UE.

Cea de-a 33-a ediție a Taberei de vară a studenților și universităților libere Bálványos, un eveniment multigenerațional deschis dialogului onest cu cei care aderă la valorile de dreapta, va începe marți la Băile Tușnad, în Transilvania, organizată în comun de Consiliul Tineretului Maghiar din Transilvania (MIT) și Fundația Pro Minoritate pentru Minorități, cu sediul la Budapesta, relatează hirado.hu.

Ce motto are evenimentul

Motto-ul evenimentului din acest an, care va dura până în zorii zilei de duminică, este „Pe un drum mai bun”, care se referă la comunitatea ideologică creștin-conservatoare, de dreapta, a fondatorilor și la dezvoltarea condițiilor logistice, deoarece festivalul își așteaptă vizitatorii în condiții îmbunătățite de la an la an, a explicat pentru agenția de presă ungară MTI Krisztina Sándor, responsabilul cu programul politic al evenimentului.

În același timp, ea a subliniat că ”Tusványos” oferă o mulțime de oportunități pentru o dezbatere sinceră și constructivă între personalități publice și forțe politice cu opinii diferite, care la început s-a reflectat în principal în dialogul româno-maghiar, iar în ultimii ani mai mult în dialogul maghiar-maghiar.

Tema majoră din acest an o reprezintă anul electoral

O temă majoră în acest an este anul electoral, care este abia la jumătatea drumului în România. Mai multe evenimente ale Universității Libere vor oferi posibilitatea partidelor maghiare de a analiza și evalua în public alegerile din iunie, relatează hirado.hu.

Masa rotundă de politică națională a liderilor grupurilor de interese maghiare din Bazinul Carpatic este o parte de neratat a programului taberei de vineri dimineața, în timp ce sâmbătă, prim-ministrul Viktor Orban și László Tőkés, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania, vor face o prezentare pe scena mare din fața terenului de sport, scrie hirado.hu.

Prefectura judeţului Harghita a anunţat, luni seara, că instituţiile Ministerului Afacerilor Interne vor asigura, în perioada 23-28 iulie, punerea în aplicare a planului de măsuri pentru menținerea climatului de ordine şi siguranţă publică pe perioada desfăşurării Universităţii de Vară şi a Taberei Studenţeşti ‘Tusványos’ – 2024, din oraşul Băile Tuşnad, transmite Agerpres.

Peste 80 de polițiști asigură ordinea

„Va fi asigurată o prezenţă activă în stradă a lucrărilor ministerului nostru pentru a preveni faptele ilegale şi pentru a asigura intervenţia rapidă în cazul producerii unor incidente, precum şi pentru acordarea unei atenţii deosebite locurilor aglomerate din staţiune şi de pe traseele turistice’, se arată într-o informare a Instituţiei Prefectului.

Potrivit sursei citate, poliţiştii vor acţiona pentru păstrarea ordinii şi siguranţei publice, apărarea patrimoniului public şi privat, creşterea gradului de siguranţă rutieră şi al transporturilor.

Pe perioada lucrărilor Universităţii Tusvanyos, „peste 80 de poliţişti harghiteni, din structurile de ordine publică, rutieră, investigaţii criminale şi acţiuni speciale, vor fi prezenţi zilnic în zona de desfăşurare a evenimentului şi în proximitatea acestuia”, aceştia urmând să desfăşoare activităţi pentru verificarea condiţiilor de siguranţă, protejarea cetăţenilor şi prevenirea oricăror incidente negative.

De asemenea, pompierii militari vor interveni în toate cazurile de situaţii de urgenţă, atât în ceea ce priveşte limitarea efectelor unor fenomene meteo sau hidrologice periculoase, ţinând cont de prognozele pentru perioada următoare.

Deschiderea va avea loc miercuri dimineața, dar programul concertelor începe marți seara

Jandarmii vor executa misiuni pentru ajutorarea persoanelor aflate în situaţii de risc, iar jandarmii montani vor monitoriza zonele adiacente taberei şi traseele turistice, a transmis sursa citată.

„Vor acţiona în sistem integrat alături de instituţiile MAI Serviciul Judeţean de Ambulanţă Harghita, Serviciul Salvamont Harghita dar şi alte instituţii cu atribuţii, astfel încât Universitatea de vară să se desfăşoare în condiţii de legalitate, iar participanţii să poată petrece în siguranţă aceste zile în judeţul Harghita”, mai precizează Instituţia Prefectului.

În informarea citată sunt detaliate recomandările către participanţi şi măsurile luate, în contextul organizării Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad, de către IPJ Harghita, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita.

Câteva mii de persoane sunt aşteptate să participe la lucrările Universităţii de Vară „Tusvanyos” de la Băile Tuşnad.

Deschiderea oficială a lucrărilor va avea loc miercuri dimineaţa, dar programul concertelor începe de marţi seara, potrivit programului făcut public de organizatori.

Editor : Marina Constantinoiu