Virgil Popescu: Preț mai mic la energie, eu zic să mai așteptăm câteva luni. Vor fi furnizori care vor canibaliza piața

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la Digi24 că în câteva luni va începe să funcționeze cu adevărat concurența în ceea ce privește prețurile la serviciile de energie electrică pentru consumatorii casnici.

"În ceea ce privește prețul mai mic al energiei electrice, eu zic să mai așteptăm câteva luni de zile. Există deja oferte mai mici, dar să mai așteptăm ca prețurile să se așeze și să înceapă să funcționeze concurența reală. De fapt, unii dintre clienți se vor duce singuri în altă parte, dar sunt convins că vor fi furnizori care vor canibaliza piața altor furnizori. Și sunt foarte mulți furnizori care au oameni în reglementat, nu i-au trecut în concurențial, ori acolo este o piață care sunt sigur că va fi atacată de alți furnizori. Ori ca să-l muți pe client de la unul la altul trebuie să-i oferi condiții și, mai ales, preț mai bun", a spus Ministrul Energiei.

Virgil Popescu a precizat și că este exclus ca un consumator care optează pentru serviciile unui furnizor care nu oferă și distribuție să aibă probleme la avarii.

"Este exclus ca un consumator care alege un furnizor ce nu are și distribuție să aibă probleme la avarii. Și la gaze e valabil și la energia electrică", a afirmat acesta.

Ministrul Energiei: Piața concurențială trebuie să pună clientul pe primul loc, nu furnizorul

Popescu a explicat că s-a ajuns la un acord cu ANRE și cu Consiliul Concurenței, potrivit căruia consumatorul trebuie să beneficieze de cea mai bună ofertă de preț la energia electrică, fie că rămâne la furnizorul actual, fie că se mută la un altul.

"Nu pun 6 milioane de oameni pe drumuri să-și schimbe contractele într-o lună, două sau într-un anumit termen, ci oblig furnizorii să ofere cele mai bune prețuri la energie, în așa fel încât consumatorul să beneficieze de cea mai bună ofertă. Pornim de la premisa că avem în centrul acestei piețe concurențiale clientul, nu furnizorul", a declarat la Digi24, Virgil Popescu.

"Joi am avut o ședință la Consiliul Concurenței, împreună cu ANRE, și am căzut de acord pe acest principiu. Furnizorul trebuie să spună: dacă vrei să rămâi la mine, ai oferta asta, dacă nu vrei să rămâi, poți pleca. Dacă nu te muți între timp, îți rămâne această ofertă. Așa trebuie făcut, nu să ma duc eu să caut, eu să am timp să caut, dar până găsesc, să am cea mai bună ofertă a furnizorului meu, nu pe cea mai scumpă. Acesta este principiul asupra căruia am căzut de acord cu ANRE și Consiliul Concurenței", a conchis ministrul.

Potrivit datelor Autorității de Reglementare în Energie, din cei 8,7 milioane de clienți casnici, sub 3 milioane erau pe piața concurențială, în timp ce 5,7 milioane beneficiau de preţuri reglementate de stat, care nu mai sunt aplicabile de la 1 ianuarie.

Editor : Alexandra Andronie