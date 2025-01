Vreme de primăvară, miercuri, pe litoral, acolo unde temperaturile au ajuns și la 24 de grade Celsius, la soare. Așa că oamenii au ieșit la plimbare pe plajă, iar unii au intrat chiar și în mare, chiar dacă apă avea 8 grade Celsius. Cei mai bucuroși au fost copiii.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: La malul mării, avem parte de o zi frumoasă, aș spune de primăvară. Deși ne aflăm la sfârșitul lunii ianuarie, peste 20 de grade Celsius s-au înregistrat astăzi <n. red. miercuri> la soare, iar localnicii au ieșit să se plimbe, iar unii dintre ei chiar au făcut baie în apa mării.

Localnic: E un pic rece, da, dar merge!

Reporter: Cum de v-ați hotărât să intrați în apă?

Localnic: E prea frumos, era păcat... E prea frumoasă ziua, prea cald.

Localnic: Superb afară! Am intrat și în apă mai devreme. Am fost pe digul acela de acolo, am făcut o baie. E totul minunat!

Localnică: Da, e cald și copiii se joacă în nisip, e frumos. În sfârșit, avem și noi o vreme superbă pentru luna ianuarie. Din punct de vedere, să zicem, pentru natură și așa, e un pic prea cald, dar copiii se bucură de această zi.

Localnică: Am venit cu păturica, văzând că vremea este... Sunt 16 grade, am zis să profităm că îmi e că nu mai avem până la începutul primăverii. Soare, cuprindem vitamina D cât putem.

Localnică: Este o surpriză foarte plăcută din partea vremii, este minunat!

