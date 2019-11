Ca să nu interacționeze cu ceilalți copii, elevii romi din Iași ar avea pauze diferite

Asociaţia Partida Romilor “Pro Europa”, Centrul Regional Iaşi, a formulat acuzaţii de segregare la un eveniment la care au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, ai Ministerului Educației și ai Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Potrivit asociației, elevii romi de la o școală din oraș ar avea pauze diferite față de ceilalți elevi, pentru a nu interacționa cu aceștia, în timp ce la altă școală elevii romi au fost repartizați într-un corp separat de clădire.

Potrivit asociației, un etaj al Școlii Gimnaziale „Ion Neculce” din Iași, unde ar fi înscriși preponderent elevi de etnie romă, este folosit de elevi din învăţământul primar de la Şcoala „Titu Maiorescu”, iar reprezentanţii comunităţii rome din Iaşi acuză că elevii romi au pauze la ore diferite, pentru a nu interacţiona cu ceilalţi elevi, spune Ziarul de Iași.

Reprezentanții asociației spun că la Școala „Hașdeu” se înregistrează o altă situație, dar problema de fond rămâne aceeași. Aici, elevii romi au fost repartizați într-un singur corp de clădire.

Reprezentanții asociației au acuzat Inspectoratul Școlar și conducerea școlii că, deși au fost amendate recent de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru segregare rasială a copiilor de etnie romă, nu au luat măsuri pentru combaterea segregării.

La Școala „Ion Neculce” din Iași sunt înscriși mai ales elevi de etnie romă, iar în unele cazuri clasele sunt subdimensionate, cu 13-15 elevi, pe când la Școala “Titu Maiorescu” aflată la doar câteva sute de metri, clasele au depășit efectivele maxime de elevi sau s-au creat clase noi, potrivit aceleiași surse. Reprezentanții comunității rome din Iași au acuzat că un etaj de la „Ion Neculce“ este folosit de elevi din învăţământul primar de la „Maiorescu“ și ca elevii romi au pauze la ore diferite, pentru a nu interacționa cu ceilalți elevi, potrivit sursei citate.

Inspectorul școlar pentru Management insituțional din cadrul ISJ Iași, Cristinel Iordăchioaia, a declarat: “Nu am simțit că la nivelul județului Iași segregarea sau problema romilor ar fi atât de gravă cum am aflat astăzi, în prima etapă a dezbaterii. Întotodeauna, vrând-nevrând, am colaborat cu toți directorii școlilor în care învață elevi de etnie romă, am tratat cu celeritate maximă problemele romilor, am avut o bună colaborare cu doamna Motaș, fost inspector pentru problemele romilor în cadrul ISJ Iași, dar şi cu domnul Viorel Motaș. Acesta mi s-a destăinuit, ca unui coleg, la începutul acestui an, că există o pro­blemă mai gravă legată de segregarea romilor la nivelul județului Iași. Am discutat, am încercat să vedem care sunt cauzele și cum s-ar putea diminua acestea”.

Constantin Blănaru, subprefect al judeţului, prezent la eveniment, a spus că se va asigura ca toate problemele legate de segregare vor fi aduse în atenția instituțiilor abilitate pentru a fi rezolvate.