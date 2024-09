Cântărețul brazilian Sergio Mendes a murit după o lungă luptă cu COVID

Muzicianul brazilian Sergio Mendes, celebru pentru genul bossa nova, a murit joi, la vârsta de 83 de ani, la Los Angeles, înconjurat de soția și copiii săi, potrivit BBC.

Nu a fost făcută publică o cauză oficială a morții, însă familia artistului a declarat că Mendes suferea de Covid de luni de zile și avea probleme respiratorii de la sfârșitul anului 2023.

„Mendes „a adus lumii sunetele vesele ale Braziliei sale natale”, a transmis familia cântărețului, potrivit unui comunicat.

El a cântat ultima dată în noiembrie 2023 în săli pline și extrem de entuziaste la Paris, Londra și Barcelona. În ultimele câteva luni, sănătatea sa a fost compromisă de efectele COVID pe termen lung. „Ne lasă o moștenire muzicală incredibilă de peste șase decenii de un sunet unic”, mai transmit rudele acestuia.

Mendes este cunoscut pentru piesa „Mas Que Nada” și pentru interpretarea braziliană a unor cântece englezești precum „The Look Of Love” și „The Fool On The Hill al Beatles”.

A înregistrat mai mult de 35 de albume, dintre care multe au primit discul de aur sau de platină în SUA, și a primit o nominalizare la Oscar în 2012 pentru compunerea cântecului „Real in Rio” din filmul de animație Rio.

Sergio Mendes s-a născut la Niteroi, în Brazilia, și este cel care a promovat genurile bossa nova și samba în Europa.





