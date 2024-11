Cui aparține de fapt ceasul lui John Lennon, furat după moartea artistului. Decizia unui tribunal elvețian

Un ceas rar care a fost dăruit artistului John Lennon, cunoscut din trupa „The Beatles”, de soţia sa, Yoko Ono, şi care a fost furat după moartea muzicianului nu aparţine unui italian care l-a achiziţionat de la o casă de licitaţii mulţi ani mai târziu, a dispus joi o instanţă elveţiană, transmite Reuters.



Ceasul Patek Philippe, cu o valoare estimată la 4 milioane de franci elveţieni (4,51 milioane de dolari), a fost un cadou oferit de artista japoneză Yoko Ono soţului său, fost membru al trupei The Beatles, la împlinirea vârstei de 40 de ani, în 1980, cu doar două luni înainte ca acesta să fie asasinat la New York.



Ceasul din aur de 18 carate poartă pe verso inscripţia „(Just Like) Starting Over Love Yoko 10-9-1980 N.Y.C", inspirată de un cântec pe care cei doi l-au compus împreună, se arată în declaraţia instanţei.



Decizia comunicată joi presei de către tribunalul federal confirmă două hotărâri anterioare pronunţate de instanţele din Geneva în 2022 şi 2023. Aceasta încheie o bătălie juridică de ani de zile între Yoko Ono şi un cetăţean italian care trăieşte în China şi care a revendicat dreptul de proprietate asupra ceasului, potrivit Agerpres.



La fel ca în cazul tuturor părţilor implicate, numele italianului este menţionat codat în documentele juridice elveţiene, doar o parte dintre identităţi putând fi determinate. Reuters nu a putut lua legătura cu avocatul italianului, identitatea acestuia fiind protejată.



Documentele instanţei arată că ceasul a trecut de la un proprietar la altul după ce a şoferul turc al lui Ono şi l-a însuşit în 2006. El a susţinut că a avut acordul lui Ono pentru a lua ceasul.



Odată ajuns în Turcia, ceasul a trecut din nou în alte mâini, în 2010, înainte de a fi vândut unei case de licitaţii germane, de unde a fost achiziţionat de cetăţeanul italian.



Yoko Ono a descoperit abia în 2014 că ceasul fusese furat, după ce o companie cu sediul în Geneva, la care italianul apelase pentru evaluarea valorii obiectului, l-a informat pe avocatul artistei.



Potrivit unor documente judiciare elveţiene, ceasul este în prezent păstrat în siguranţă la Geneva de avocatul cetăţeanului italian, nefiind imediat clar când sau dacă va fi returnat.

Editor : C.S.