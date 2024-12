Mircea Scăunașu, Philip Morris România: „Suntem capabili să creăm în România produse la standarde internaționale”

Într-un interviu, Mircea Scăunașu, Director General Philip Morris România, aduce în prim plan ce înseamnă transformarea și perseverența pentru companie, care sunt prioritățile pentru noul an și despre cum Philip Morris creează în România produse la standarde înalte pentru piețe internaționale extrem de exigente. „Podusele fără fum utilizate în Japonia sunt produse în fabrica Philip Morris România din Otopeni„, declară Mircea Scăunașu. Mai multe informații în interviul de mai jos.

Ce a însemnat pentru Philip Morris România anul 2024 și care este cuvântul care caracterizează cel mai bine ultimele 12 luni?

Anul 2024 a însemnat continuarea călătoriei către o Românie fără fum și confirmarea faptului că suntem pe drumul cel bun spre atingerea acestui obiectiv. A însemnat anul în care am sărbătorit 10 ani de la lansarea IQOS la nivel global. IQOS a continuat să fie liderul categoriei produselor fără fum în România, iar numărul celor care au ales alternativele inovatoare dezvoltate de Philip Morris International (PMI) a continuat să crească în mod constant. Am lansat produse noi, cum ar fi dispozitivul ILUMA i Prime, și am extins categoria produselor fără fum cu ZYN, pliculețele cu nicotină pentru uz oral. Important de menționat este și că am continuat investițiile în fabrica din Otopeni – care au atins 730 de milioane de dolari – și că 92% din produsele fără fum fabricate aici sunt exportate în 54 de piețe de pe cinci continente.

Sunt două cuvinte care îmi vin în minte pentru a caracteriza acest an: transformare și perseverență. Tot ceea ce am enumerat mai sus se bazează pe perseverență. Suntem o companie care trece printr-un proces de transformare radicală la nivel global și local. O astfel de transformare, care se reflectă și la nivelul industriei, provoacă transformări și la nivelul societății. Iar pentru a naviga printre provocările care vin la pachet cu transformarea, este nevoie de perseverență.

Din perspectiva dumneavoastră din cadrul PMI, credeți că România progresează suficient de rapid spre viziunea PMI privind un viitor fără fum?

Cu peste 4 milioane de fumători, România este o țară care are oportunitatea de a încuraja alternativele fără fum și de a susține inițiativele de reducere a riscurilor asociate fumatului. De la lansarea IQOS, numărul utilizatorilor acestor alternative a crescut încet, dar constant, și a ajuns la peste o jumătate de milion în prezent. Milioanele de fumători români au dreptul la informații corecte și fundamentate științific despre alternativele inovatoare fără fum, precum și acces la ele. Mai sunt multe de făcut în ceea ce priveşte informarea corectă, dar noi suntem aici pentru a sprijini fumătorii adulți să ia decizii în cunoștință de cauză. În acest context, colaborarea cu autoritățile de reglementare este fundamentală pentru a asigura un cadru legislativ predictibil, care să sprijine dezvoltarea alternativelor mai bune la continuarea fumatului. Acest lucru este esențial pentru a permite fumătorilor adulți care nu renunță la țigări să acceseze aceste inovații, contribuind astfel la tranziția către un viitor fără fum.

România ocupă un loc central în strategia PMI de a construi un viitor fără fum. În ultimele trei decenii, Philip Morris România s-a afirmat ca un partener de încredere al statului prin investițiile realizate în fabrica din Otopeni și contribuțiile la bugetul național. Această fabrică reprezintă un exemplu relevant al modului în care tehnologia avansată și inovația redefinesc un sector tradițional, cum este cel al tutunului. Nu doar că sprijină dezvoltarea economică locală prin locuri de muncă și salarii competitive, dar și consolidează poziția României pe harta globală a sustenabilității industriale, cu o contribuție semnificativă la exporturi și la echilibrarea balanței comerciale.

Anul acesta ați sărbătorit 10 ani de la lansarea IQOS. Japonia este prima țară în care a fost lansat acest dispozitiv. Cum a evoluat cererea de alternative fără fum pe această piață și care ar fi lecțiile pe care le-am putea învăța de la Japonia?

La 10 ani de la lansarea IQOS, în Japonia, 8,5 milioane de fumători adulți au trecut la acest dispozitiv. Este un număr impresionant. Rata fumatului în rândul adulților a scăzut de la 20% în 2014 la 13% în 2019. Exemplul Japoniei demonstrează că produsele inovatoare reprezintă o alternativă acceptabilă la continuarea fumatului. Categoria alternativelor fără fum a atins 50% din vânzările companiei în Tokyo, iar la nivelul întregii țări, alternativele fără fum reprezintă aproape 80% din venitul nostru net total, o realizare extraordinară în doar un deceniu. Lecțiile pe care le putem învăța de la Japonia sunt deschiderea către inovație și știință și orientarea către consumator, toate susținute de informare bazată pe date susținute de știință.

Foarte important de menționat este faptul că o bună parte din consumabilele pentru produsele fără fum utilizate în Japonia sunt produse în fabrica Philip Morris România din Otopeni. Japonia este una dintre principalele destinații pentru exporturile de tutun încălzit din România. În 2023, exporturile de tutun încălzit către această țară au atins 594 milioane de euro și au contribuit la echilibrarea balanței comerciale a țării noastre, mai ales în contextul deficitului comercial în creștere. Între 2017 și 2023, aproape 42% din exporturile totale de produse din tutun încălzit au fost direcționate către Japonia. Poate fi o surpriză pentru mulți faptul că o țară atât de îndepărtată joacă un rol atât de important în balanța comercială a țării noastre, mai ales într-un context în care ne-am aștepta ca majoritatea exporturilor să fie îndreptate către țări din apropiere. Exporturile către Japonia demonstrează nu doar că suntem capabili să creăm în România produse cu valoare adăugată ridicată, la standarde internaționale, dar și că putem concura pe piețe extrem de exigente. Această realitate subliniază importanța strategică a pieței japoneze și relevă rolul crucial al acordului de liber schimb dintre UE și Japonia, care facilitează comerțul fără taxe vamale.

Ați lansat recent ZYN, un nou produs prin care compania își extinde oferta de produse fără fum pentru fumătorii adulți. Credeți că acest produs are potențialul de a reduce numărul de fumători, având în vedere lipsa unei tradiții a produselor cu nicotină orală în România?

Consider că pliculețele cu nicotină pentru uz oral au un potențial semnificativ pentru reducerea riscurilor asociate fumatului în țara noastră, chiar dacă nu exista acest obicei de utilizare până acum. Dacă ne uităm la țări precum Suedia, unde pliculețele cu nicotină și produsele similare sunt utilizate pe scară largă, impactul asupra ratei fumatului este remarcabil. În prezent, în Suedia, prevalența zilnică a fumatului a ajuns la mai puțin de 6%, atingând cea mai scăzută rată de consum de țigări din UE. Acest lucru s-a întâmplat datorită acestui tip de alternative și a informării.

Scopul nostru este să oferim consumatorilor români o varietate de alternative, astfel încât fiecare să poată găsi opțiunea cea mai potrivită pentru preferințele și stilul lor de viață. Chiar dacă va dura un timp până când fumătorii adulți din România se vor obișnui cu pliculețele cu nicotină, consider că o informare adecvată despre acest produs și accesul la el pot contribui la reducerea prevalenței fumatului. Deschiderea României față de produse precum IQOS este un semn pozitiv și credem că introducerea pliculețelor cu nicotină poate consolida această tendință, oferind o alternativă fără fum și fără combustie, care să sprijine în continuare tranziția către un viitor fără fum.

Care sunt principalele arii în care Philip Morris România continuă să investească în 2025?

Și în 2025, continuăm să investim în fabrica Philip Morris România din Otopeni, în dezvoltarea categoriei produselor fără fum și în inovație. De asemenea, continuăm să-i informăm pe cei aproximativ patru milioane de fumători români pentru a-i ajuta să ia o decizie informată, bazată pe știință cu scopul de a renunța la țigări în favoarea produselor fără fum care, deși nu sunt complet lipsite de riscuri, reprezintă o alternativă mai bună la continuarea fumatului.

O prioritate a investițiilor în fabrica din Otopeni o reprezintă măsurile de sustenabilitate. În 2025, ne propunem să atingem neutralitatea emisiilor de carbon. În acest sens, cel mai important proiect de sustenabilitate îl reprezintă instalarea a 12.465 mp de panouri solare cu o putere de 2,3 MW/oră care vor produce energie verde și vor reduce, astfel, emisiile de carbon generate de fabrică. Prima fază a acestui proiect amplu a fost încheiată în toamna anului 2024 și vom continua în 2025.

Ne concentrăm pe inovație, sustenabilitate și informare. Astfel, susținem strategia globală a companiei de a construi un viitor fără fum, dar, în același timp, și răspundem nevoilor consumatorilor din România.