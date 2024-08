(P) Google Pixel 9 este disponibil acum la eMAG, cu un bonus de 1.000 de lei prin Easy BuyBack

De acum, poți comanda noua generație Google de smartphone-uri Pixel 9 și Pixel 9 Pro XL de la eMAG cu prețuri începând de la 4.589,99 de lei și poți face precomandă pentru modelul Pixel 9 Pro, pentru care prețul pornește de la 5.498,99. Toate modelele vin cu oferte avantajoase prin programul Easy BuyBack, servicii de plată flexibile prin MyWallet și livrare gratuită cu Genius.

Programul Easy BuyBack by eMAG îți oferă beneficiul unui bonus de până la 1.000 de lei prin vânzarea rapidă pe Flip a vechiului tău telefon. În plus, la achiziția oricărui model Google Pixel 9, te vei bucura și de 12 luni de upgrade la planul Google One AI Premium, cu funcții AI avansate și 2TB de spațiu de stocare.

Vezi aici oferta eMAG pentru Google Pixel 9 și de ce noile Pixel 9 sunt opțiunea potrivită pentru tine!

Pixel este singurul telefon care combină hardware de ultimă generație, modelele Gemini de la Google, sistemul de operare Android și Google AI. Seria Pixel 9 este concepută să reziste la testul timpului și la amenințările digitale. Pixel primește automat funcții noi și actualizate și beneficiază de șapte ani de actualizări ale sistemului de operare. Telefonul include funcții avansate de securitate care îți protejează datele sensibile și te ajută să te ferești de spam și escrocherii. Ai la dispoziție un spațiu privat protejat cu parolă pentru a-ți păstra aplicațiile și conținutul confidențial, iar dacă telefonul îți este furat, poți bloca dispozitivul rapid și eficient de la distanță.

Pixel este un telefon care se remarcă și la capitolele durabilitate și sustenabilitate: fabricat cu Corning Gorilla Glass Victus 2, telefonul este rezistent la zgârieturi, iar carcasa sa este concepută să reziste la căzături, accidente precum vărsarea cănii de cafea, dar și să țină praful la distanță.

Pixel 9 excelează și în ce privește capacitățile foto-video. Pixel 9 Pro are cel mai bun sistem de cameră Google de până acum, cu o cameră foto triplă profesională în spate, o cameră frontală de 42 MP complet actualizată și funcții profesionale de ultimă generație.

Așadar, dacă ești în căutarea unui telefon care să reziste mult peste durata medie de utilizare a telefoanelor moderne și să ofere performanțe de vârf, Google Pixel 9 este răspunsul pentru tine. Intră pe eMAG și fii printre primii oameni care se bucură de noul Pixel.

Pixel 9 și Pixel 9 Pro XL sunt disponibile pentru livrare începând cu 22 august, în timp ce Pixel 9 Pro va fi livrat începând cu luna septembrie. În plus, la eMAG găsești și gama completă de accesorii, ceasurile Pixel Watch 3 și căștile Pixel Buds Pro 2 fiind de asemenea disponibile pentru precomandă.

Orice dispozitiv din gama Pixel alegi să achiziționezi, ai opțiunea plății flexibile cu serviciul MyWallet în 12, 24 sau 36 de rate. Mai mult, livrarea este gratuită prin Genius, și poți alege să primești mult-așteptatul colet fie la easybox, fie prin curier, cum îți este mai la îndemână.