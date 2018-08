Mure "gigant", fără cumpărători

O familie din Craiova a pus pe picioare o plantație cu mure „gigant" chiar într-un cartier din municipiu. Cultura rodeşte mult, doar că afacerea nu merge. Puţinele depozite care sunt interesate să cumpere fuctele oferă un preţ prea mic, imposibil de acceptat pentru producător. Aşa că surplusul de fructe se transformă într-un vin mai rar întâlnit, vinul din mure.

Cu banii câştigaţi peste hotare, în Italia şi Franţa, Petrişor a înfiinţat o cultură de peste 2.000 de arbuşti de mure uriaşe. A investit 25.000 de lei în plantaţie, iar acum s-a trezit că nu are unde să vândă marfa.

Petrişor Calangiu, producător: Nu mă aşteptam să fie atât de greu să le şi vând. O să ziceţi de ce am pus atât de multe. Păi am pus pentru că vreau să îmi fac o casă în ţara asta, nu am o casă, am pământul ăsta, nu l-am vândut, toată lumea îmi zice să îl vând că iau o grămadă de bani. Nu găsesc desfacere cât de cât organizată. Trebuie să mă rog de unul şi de altul. La magazine, am găsit aici la noi în oraş, cinci şase şi mi-au zis: domne, se strică foarte repede, ce să fac eu cu murele dumitale?

Nici măcar forţă de muncă nu găseşte. La cules îl mai ajută vecinii.

-Aţi mai văzut aşa mure mari?

-Sincer, nu. Chiar splendide. Foarte frumoase.

-Veniţi şi îi ajutaţi.

-Da când am timp, da. Bune pentru dulceaţă, pentru murată, pentru tot.

-Cum vă răsplătesc vecinii?

-Cu un borcan de dulceaţă, de murată.

Pentru că de multe ori ramâne cu marfa nevândută, bărbatul face vin din mure.

-O sută de kilograme de mure am băgat în butoiul ăsta şi deja fermentează şi tragem mustul doar din zeama lor. Şi din ăsta iese vinul.

Producătorul vinde un kilogram de mure cu 6 lei.

