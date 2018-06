Pepenii de Dăbuleni au ajuns mai devreme în pieţe

Pepenii de Dăbuleni au ajuns deja în pieţele din ţară. S-au copt cu cel puţin 10 zile mai devreme decât ar fi fost normal. Cultivatorii explică fenomentul prin vremea deosebit de caldă de la sfârşitul primăverii.

Roşii şi gustoşi, pepenii de Dăbuleni şi-au făcut deja apariţia pe tarabe, cu zece zile mai devreme decât de obicei.

Aurelia Diaconu, director staţiune de cercetare: Anul acesta am avut un an atipic. Deşi zăpada a persistat până la sfârşitul lunii martie, în luna aprilie am intrat direct în vară, ceea ce a făcut ca solurile să se încălzească foarte uşor.

Producţia timpurie nu este singura veste bună pentru cei 2.000 de productori din Dăbuleni. Au primit deja şi primele cereri din străinătate.

Claudia Ghiţă, purtător de cuvânt Primăria Dăbuleni: Am înţeles că e o firmă din Suedia pentru producătorii noştri.

Pepenii de Dăbuleni se vând în Capitală cu 3,5 lei kilogramul.

În câteva zile, pe tarabe vor ajunge şi pepenii galbeni româneşti. În Pogoanele, pepenii crescuţi în solarii s-au copt cu o lună mai devreme faţă de cei din câmp.

Marian Căprița, administrator Cooperativă Agricolă: Acest pepene a ajuns la maturitate deplină și este pregătit să ajungă pe masa consumatorului.

După ce vor fi recoltați din solarii, pepenii vor fi încărcați în tirurile frigorifice și vor fi transportați apoi către majoritatea supermarketurilor importante din țară. Oamenii îi vor putea cumpăra începând cu zilele următoare.

Marian Căprița, administrator Cooperativă Agricolă: Plantele sunt foarte analizate de noi și stropite doar cu substanțe care corespund legislației românești.

Peste 200 de tone de pepeni galbeni din Pogoanele vor ajunge în supermarketurile din ţară, dar şi din străinătate.