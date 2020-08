ANALIZĂ: Cum pot ajuta cele 150 de milioane de euro, fonduri europene, la digitalizarea IMM-urilor

Pandemia de COVID-19 a accelerat procesul de digitalizare la nivel mondial. Același lucru s-a întâmplat și în România, care încă ocupă penultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. Guvernul a adoptat un act normativ care prevede un buget de 150 de milioane de euro pentru digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Firmele mici și mijlocii românești, cu profil IT și non-IT, vor putea obține în curând fonduri europene pentru achiziția de echipamente și servicii digitale, într-un program de digitalizare în valoare totală de 150 de milioane de euro, aprobat de Guvern.

Un program extrem de important pentru România, având în vedere că țara noastră încă se află pe penultimul loc în rândul statelor europene în ceea ce privește performanța digitală.

Întreprinderile mici și mijlocii vor primi sprijin financiar pentru două tipuri de activități: cele pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul tehnologiei informației și cele pentru digitalizare.

În cazul activităților pentru dezvoltarea de produse inovative se vor putea achiziționa aplicații software și se va putea amenaja centrul de date.

De asemenea, fondurile vor fi destinate și pentru instruirea personalului.

Pentru digitalizarea IMM-urilor, banii vor putea fi folosiți pentru achiziția de aplicații software, de website-uri sau aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.

Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC:

– achiziția de hardware TIC;

– amenajarea centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC;

– achiziția/ dezvoltarea de aplicații software/ licențe;

– cercetare industrială sau dezvoltare experimentală;

– instruirea personalului;

Activități de digitalizare a IMM-urilor:

– achiziția de hardware TIC;

– achiziția și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului;

– achiziția unui website de prezentare a companiei;

– achiziția soluției de semnătură electronică;

– achiziția de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități.

Iancu Guda: Doar 5 dintr-o sută de companii din IT au capacitatea administrativă să livreze

Analistul financiar Iancu Guda a spus, luni dimineață, la Digi24 că primul lucru care trebuie schimbat este renunțarea la dosarul cu șină.

„Prin digitalizare, multe job-uri din administrația publică nu o să mai fie necesare. Pentru aceasta trebuie să începem cu începutul, respectiv dezvoltarea nucleului companiilor de IT, care să ofere aceste servicii pentru digitalizare. Pentru că, în definitiv, avem nevoie și de aplicații foarte deștepte, vizionare și integrate, pentru interconectarea bazelor de date. Este un concept care trebuie făcut all-in, pentru toate administrațiile statului și dezvoltat într-un timp rezonabil, în trei, maximum 5 ani. Pentru asta îți trebuie o armată de companii care să concureze între ele”, a explicat Iancu Guda.

„Dacă ne uităm pe toate sectoarele de IT, sunt 21.625 de companii active în IT în România, din care doar 1.012 au cifră de afaceri de peste un milion de euro. Nu te poți aștepta de la companii de câteva zeci sau sute de mii de euro să aibă capacitatea să livreze într-un timp scurt o calitate foarte ridicată a unui proiect inovativ, complex, pentru a digitaliza, de exemplu, tot ce ține de modificările în imobile. Când vrei să dărâmi un perete, un an de zile ai nevoie de cozi, autorizații, documente, să te plimbi pe la cinci instituții: la primărie, la institutul de construcții, de arhitectură, să vii cu planuri... o nebunie! Asta nu înseamnă că trebuie să-ți ocupe mult timp. Scanezi toate documentele și le trimiți pe email, unde se verifică. Nu trebuie să te duci nici măcar o dată, o oră la o coadă”, a completat el.

„Revenind la companiile din IT, doar 5 dintr-o sută de companii au capacitatea administrativă, datorită dimensiunii echipei, să livreze așa ceva. Ele trebuie susținute, doar cu 5% nu o să reușim. Aceste programe de achiziție sau de cofinanțare, prin care aceste companii pot cumpăra limbaje de programe, licența, aplicații, servere, astfel încât să poată programe soluții software foarte sofisticate”, a mai spus analistul financiar, amintind de eșecul de la lansarea programului IMM Invest.

„Cea mai importantă oportunitate mi se pare digitalizarea. Statul vrea să o facă declarativ, companiile din IT pot capta aceste proiecte, sunt pe fază, urmăresc aceste oportunități și vor da dovadă de inventivitate și spirit antreprenorial”, a completat Iancu Guda.

