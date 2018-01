Avertismentul lui Țiriac: „Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat cu leul!”

Omul de afaceri Ion Ţiriac critică situaţia politică din aceste zile. Fostul mare tenismen a vorbit despre efectele economice ale schimbării Guvernului după doar jumătate de an şi despre modul cum suntem percepuţi de oamenii de afaceri şi de instituţiile din afara ţării.

„Ce cred eu este că nu este pozitivă treaba de astăzi. Să sperăm că se duce foarte repede. Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat cu leul astăzi şi vă daţi răspunsurile singuri. Ar fi timpul, deocamdată, să avem ceva stabil, în special că partidul la guvernământ are Parlamentul, are Senatul şi are şi Guvernul. Deci liniştiţi să-şi facă treaba. Însă este foarte, foarte greu de explicat afară”, a spus omul de afaceri.