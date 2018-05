Care este partea negativă a salariilor mari pe care le primesc IT-iştii

Industria IT din România este al doilea mare contributor la creșterea economică a țării. Statisticile arată că până în 2025, acest sector va depăși 10% din produsul intern brut. Totul este posibil datorită calității specialiștilor autohtoni și a investițiilor străine care au impulsionat dezvoltarea pieței. Această temă a fost dezbătută vineri, la Oradea, în cadrul unei conferințe academice internaționale.

Potrivit statisticilor prezentate la Oradea, în cadrul conferinței despre "Viitorul și beneficiile informaticii românești", IT-ul este, încă din 2015, al doilea domeniu, după comerț, din punct de vedere al contribuţiei la Produsul Intern Brut al României.

Alexandru Timiș, director de afaceri publice: "Ne dorim ca industria să crească, iar pe agenda noastră ne dorim o creștere de peste 10% din PIB. România are toate ingredientele pentru a atinge această creștere."

Dar pentru aceasta e nevoie de susţinere din partea autorităţilor, spun cei implicaţi în domeniul IT.

Alexandru Timiș, director de afaceri publice: "Este vorba despre un sistem de educație care să susțină această creștere și care să genereze în continuare talent, este nevoie de stabilitate și predictibilitate în plan legislativ și trei, interconectarea tuturor părților, astfel încât dialogul dintre industrie și toți ceilalți factori să fie realitate."

Daniel Lar, managerul unei firmei de IT din Cluj: "IT-ul practic este un înlocuitor al muncii manuale. Iar atunci când într-o industrie costul forței de muncă crește, devine tot mai atractiv să înlocuiești anumite elemente din muncă cu soft care îl automatizează."

Dezvoltarea acestui domeniu vine la pachet cu crearea de noi locuri de muncă, însă implică și costuri crescute la nivel local.

Daniel Lar, managerul unei firmei de IT din Cluj: "Faptul că IT-iștii au salarii foarte mari creează resentimente la nivel local pentru că a crescut prețul la ce înseamnă imobiliare, văd același lucru la Cluj. Deci, pe deoparte IT-ul când vine într-o localitate crează locuri de muncă, dar crește semnificativ costul vieții acolo și asta înseamnă și bine și rău."

Specialiştii sunt convinşi că şi informatica îşi va pune amprenta şi asupra reşedinţei Bihorului.

Sebastian Văduva, directorul Școlii de Management Griffiths: "Chiar dacă Oradea nu are o tradiție în informatică, eu cred că are o perspectivă, are un viitor foarte bun, este sectorul global care se dezvoltă, care influențează toate celelalte sectoare și ca urmare, cred că se cuvine ca noi să putem să îl studiem, să îl aprofundăm, să-l discutăm."

Conferința de la Oradea a fost organizată de Universitatea Emanuel. La eveniment au participat inclusiv specialiști veniți din Texas.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi