Câți bani pierd afacerile din Vama Veche de 1 mai

Lovitura dată staţiunii Vama Veche de pierderea pachetului de 1 mai se simte în profit, care va scădea cu circa 10%, şi ţinând cont că majoritatea operatorilor sunt locali, cu tot felul de afaceri mici, pierderea se simte şi în bugetul familiei, a declarat vineri, pentru AGERPRES, Anca Nedea Pavel, director executiv al Organizaţiei Patronale Mamaia-Constanţa.

"Vama Veche era un loc preferat de români, dar şi de străini. Interesant este că în ultimii cinci ani Mamaia Nord şi Vama Veche au reuşit să atragă un număr exponenţial de turişti străini. Era o atmosferă extraordinară, era deja foarte aglomerat, chiar dacă vremea nu era foarte caldă în această perioadă a anului. Acum vedem o Vamă frumoasă, dar pustie, tristă, bineînţeles. Dacă suntem mai realişti şi discutăm acum de bugete, pentru destinaţii ca Vama Veche lovitura dată de pierderea pachetului de 1 mai se simte în profit foarte mult, cred că un 10% pot să spun că se pierde cu pierderea acestor zile şi contează foarte mult, cu atât mai mult cu cât Vama se mişca şi după 1 mai, era deja vizitată încă de la începutul lunii iunie. Asta înseamnă că în final pierderile cu această perioadă şi, dacă nu se dă drumul cât mai repede în iunie şi pandemia nu ne lasă, vor fi şi mai mari, pentru cei din Vama Veche, unde marea majoritate din operatori sunt locali, au tot felul de afaceri mici, cred că şi în bugetul familiei se simte foarte, foarte rău", a spus Anca Nedea Pavel.

Potrivit acesteia, în staţiunile din sudul Litoralului situaţia "arată ca şi în ceilalţi ani", deoarece aici startul este mai târziu, fiind axate pe nişa de family aproape exclusiv, şi atunci turiştii pot să vină după terminarea şcolii şi începerea vacanţelor.

Nedea a mai precizat că pentru vârful de sezon organizaţiile patronale discută măsuri pentru protejarea angajaţilor, dar şi a turiştilor, fiind avută în vedere, printre altele, achiziţionarea de termoscanere pentru turişti, pentru a mări gradul de siguranţă/

"În ceea ce priveşte operarea pe sezon, pe vârful de sezon, noi, organizaţiile patronale, discutăm, pe grupurile noastre, lucrăm la măsuri, fiecare vine cu o idee, de la cum ne vom proteja angajaţii...Şi aici trebuie spus că sudul litoralului are un avantaj, pentru că cea mai mare parte a angajaţilor sezonieri sunt cazaţi la hotel sau dependinţele hotelurilor, în camere destinate. Asta înseamnă că angajaţii nu mai sunt expuşi să circule cu mijloace de transport în comun, să se ducă şi să se întoarcă la familii, supermarketuri etc ci rămân aici. Triajul lor se face epidemiologic încă de la început. Au nevoie de aviz de intrare în colectivitate, în fiecare zi li se va lua temperatura. Deja am dat drumul la negocieri şi achiziţii pe organizaţii profesionale pentru instrumente specifice. Cei care fac parte din personalul administrativ de susţinere a hotelurilor, în general sunt unu, doi, trei într-un birou, vor trece printr-o poartă de dezinfecţie, se îmbracă cu toţii în uniformele dedicate. Dacă vorbim de cameriste, vor purta măşti, mănuşi, vor lucra cu detergenţi avizaţi specifici industriei noastre, ne îndreptăm şi către partea de bio. La recepţie vrem să avem linii de demarcaţie pentru aşteptare, ne îndreptăm către ceck-in online şi o comunicare online cu clienţii cât mai proactivă, astfel încât, atunci când ajunge la proprietate(...) să i se dea cardurile, cheile, şi să se poată duce în cameră. La recepţie, dacă va fi nevoie, deşi se păstrează măsurile de distanţare socială, putem pune şi panouri de protecţie. La fel ne gândim să achiziţionăm termoscanere pentru turişti pentru a mări gradul de siguranţă", a explicat Anca Nedea Pavel.

Ea a precizat că pe partea de alimentaţie publică au fost foarte multe discuţii, dezbateri, între operatorii de turism, fiind gândite nişte propuneri. Nedea a subliniat că litoralul românesc are avantajul că majoritatea hotelurilor au terase generoase.

"La hoteluri ne bazăm în primul rând pe terase, cu respectare măsurilor de distanţare socială, Avem şi terase generoase, vom rări numărul de mese, vom aloca masa pe familie. Pentru cei care nu au spaţii atât de largi se poate organiza masa în serii. O varianta este alegerea unui meniu dintr-o variantă de meniuri, pregătită cu o zi înainte, şi se serveşte la farfurie şi nu mai accesăm bufetul. Putem folosi tot ce înseamnă parte de tacâmuri, veselă de unica folosinţă", a mai spus oficialul citat.

Ea atras însă atenţia că şi turiştii trebuie să aibă un comportament responsabil, să acceseze proprietăţi clasificate, chiar dacă sunt de mici dimensiuni, gen pensiuni, sau apartamente clasificate, pentru că asta înseamnă că sunt în evidenţa statului, a autorităţii centrale, pot fi verificate şi, dacă se întâmplă ceva poate fi tras cineva la răspundere.