Războiul cipurilor intră într-o nouă etapă. China deschide o investigație care vizează Nvidia

China a deschis o investigație antitrust care vizează producătorul american de cipuri Nvidia, cel mai mare furnizor din lume de procesoare care alimentează inteligența artificială, potrivit presei de stat chineze, citată de CNN.



Ancheta e cea mai recentă escaladare a unei bătălii care se întețește pentru dominația AI, pe care atât Statele Unite, cât și China o consideră crucială pentru securitatea națională.



Televiziunea de stat din China a transmis că guvernul chinez consideră că achiziția de către Nvidia a companiei israeliene de rețele Mellanox ar putea încălca legile anti-monopol ale țării, deși raportul nu a specificat cum anume ar putea fuziunea să încalce legea. China a aprobat achiziția în 2020.



Acțiunile Nvidia (NVDA) au scăzut cu mai puțin de 2% în tranzacțiile înainte de deschiderea piețelor, luni. Acțiunile sunt printre cele mai puternice de pe piață, crescând cu aproape 200% în acest an, pentru că boom-ul AI a alimentat cererea pentru cipurile companiei. Valoarea sa de piață este de peste 3 trilioane de dolari, a doua după Apple.



Războiul cipurilor între China și SUA a intrat într-o nouă fază luna aceasta, după ce administrația Biden a impus încă o rundă de restricții asupra vânzărilor de cipuri de memorie de înaltă tehnologie către China în urmă cu o săptămână. Cipurile de memorie sunt diferite de procesoarele grafice produse de Nvidia, dar sunt și tehnologie crucială care ajută la alimentarea AI.



Noile controale la export ale administrației sunt a treia rundă de restricții de vânzare de cipuri către China. Statele Unite se tem că Beijingul ar putea folosi inteligența artificială pentru a obține un avantaj militar, iar oficialii Departamentului de Comerț al SUA sunt de părere că restricțiile vor încetini dezvoltarea cipurilor AI în China. Experții din industrie cred că planul guvernului SUA va funcționa.



Dar Ministerul Comerțului din China a criticat restricțiile Statelor Unite, spunând că acestea reprezintă „o amenințare semnificativă” pentru stabilitatea lanțurilor globale de aprovizionare. Guvernul Chinei a ripostat săptămâna trecută interzicând vânzarea materialelor esențiale pentru fabricarea cipurilor, inclusiv germaniu și galiu.



În urmă cu un an, China a redus vânzarea acestor materiale, dar a creat lacune care au permis continuarea unor vânzări. Acestea au fost acum închise.



Înalți oficiali americani au acuzat, de asemenea, China că a furat software AI fabricat în SUA, ceea ce Beijingul neagă.



Ancheta Nvidia sporește tensiunile. Compania este fața revoluției tehnologice AI, iar slăbirea Nvidiei ar putea dăuna ambițiilor companiei americane de a continua să alimenteze inteligența artificială în întreaga lume.



Nvidia se află, de asemenea, sub control antitrust în Statele Unite, potrivit Bloomberg.



Pe lângă reducerea vânzărilor de materiale și cipuri, atât China, cât și Statele Unite încearcă să-și susțină propria dezvoltare și fabricarea de microprocesoare în plan intern.



Prin Legea CHIPS, administrația Biden a pompat miliarde de dolari în Intel și alte companii pentru a stimula producția internă de cipuri și pentru a reduce dependența Americii de China și de alte țări străine pentru tehnologie. Între timp, China a anunțat în mai planuri de a înființa cel mai mare fond de investiții de stat în semiconductori, în valoare de 47,5 miliarde de dolari, finanțat din investiții de la șase dintre cele mai mari bănci de stat din țară.

Editor : Ș.R.