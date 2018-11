Schimbarea majoră prin care se pregătește să treacă KFC România. Măsura intră în vigoare în aprilie 2019

Toate restaurantele KFC, Pizza Hut şi Taco Bell din România vor renunţa la paiele din plastic, începând cu 1 aprilie 2019, a anunţat Sphera Franchise Group, care deţine companiile ce operează în sistem de franciză brandurile acestor restaurante, scrie Agerpres.

Foto: Shutterstock





Procesul va începe în unităţile KFC, iar până la finalul anului 2019, toate paiele din plastic din restaurantele deţinute de Sphera vor fi înlocuite.



"Plasticul de unică folosinţă reprezintă una dintre cauzele majore care generează deşeuri în oceane, iar paiele din plastic ocupă un loc fruntaş în această categorie. Datele publice ne spun că, în fiecare minut, o tonă de articole din plastic de unică folosinţă ajunge în oceane. Pentru a conduce la soluţionarea acestei probleme, Parlamentul European a votat, recent, interzicerea obiectelor din plastic, inclusiv a paielor. În ultima perioadă, Sphera a investigat această iniţiativă, iar compania a realizat şi adoptat, intern, planul pentru eliminarea paielor din plastic din toate restaurantele pe care le operează în România, începând cu aprilie 2019", se arată într-un comunicat al Sphera Franchise Group remis AGERPRES.



De asemenea, Sphera urmăreşte înlocuirea paielor din plastic şi în Moldova, în vara anului 2019, urmând să demareze proiectul împreună cu Yum ! Brands Inc. şi în Italia, o piaţă cu francizori multipli, astfel încât să ajungă la uniformizare.



"Această schimbare presupune o investiţie semnificativă prin care se asigură faptul că viitoarele paie din hârtie sunt produse din păduri administrate în mod sustenabil. Compania îşi propune să acţioneze ca un cetăţean responsabil şi să vină în sprijinul societăţii pentru adresarea problemelor de mediu, în general, iar în acest caz, specific, să contribuie la limitarea impactului pe care îl are plasticul de unică folosinţă în contamintarea oceanelor", spun reprezentanţii companiei.



Sphera colaborează cu producători şi furnizori care au fost aleşi în baza unor certificări emise de Programme for Endorsement of Forest Certification (PEFC) şi Forest Stewardship Council (FSC). PEFC este principala organizaţie de certificare forestieră din lume, responsabilă de garantarea trasabilităţii şi originii durabile a materiei prime forestiere utilizate în procesul de fabricare. Toate aceste produse sunt marcate cu simbolul PEFC, iar consumatorii pot identifica, astfel, cu uşurinţă, faptul că sunt realizate în mod sustenabil. FSC este o organizaţie independentă, non-profit si non-guvernamentală care promovează utilizarea lemnului provenit din păduri durabile, din raţiuni sociale, economice şi ecologice.



În plus, un alt pas important în procesul de tranziţie la paiele din hârtie este ca producătorii şi furnizorii să obţină, în februarie 2019, certificatul British Retail Consortium care atestă siguranţa, calitatea şi conformitatea produselor. În acest demers, Sphera a colaborat cu „Clear Public Space” şi Asociaţia „Un Viitor fără Gunoi”, organizaţii orientate spre proiecte sociale care vizează schimbarea comportamentului în vederea reciclării şi a colectării selective a deşeurilor.



'Este un privilegiu să lucrăm cu branduri atât de mari precum KFC, Pizza Hut şi Taco Bell, şi, totodată, o mare responsabilitate. Sphera are peste 4.000 de angajaţi şi serveşte peste 50 de milioane de clienţi anual, majoritatea tineri. De aceea, este de datoria noastră să contribuim la astfel de schimbări. Un domeniu specific, adresat la nivel regional, prin deciziile recente comunicate de UE, se referă la materialele din plastic, în general, si, în special, la paie. Sphera şi-a luat angajamentul să reducă cantitatea de materiale din plastic de unică folosinţă, iar înlocuirea, în curând, a paielor din plastic cu cele de hârtie, este un pas efectiv în acest sens. Suntem recunoscători pentru sprijinul pe care l-am avut din partea furnizorilor şi partenerilor noştri care ne-au ajutat să facem acest pas. Vom continua demersul sustenabil şi în anii următori. De asemenea, suntem în poziţia fericită de a putea să comunicăm, în fiecare zi, cu un număr mare de oameni care ne vizitează în restaurante, o responsabilitate pe care o tratăm cu maximum de seriozitate. Prin urmare, vedem în acest lucru şi oportunitatea să facem tot mai cunoscută această problemă critică de mediu şi sperăm ca si alte branduri si parteneri să se alăture initiaţivei de eliminare a plasticului de unică folosinţă din industria noastră', a declarat Mark Hilton, CEO Sphera Franchise Group.



Acţiunile Sphera Franchise Group au intrat la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) pe 9 noiembrie 2017, cu simbolul bursier SFG, devenind astfel primul operator din domeniul foodservice listat la BVB. Din 24 septembrie, BVB a inclus compania în indicele principal al pieţei (BET) şi indicele care include şi dividendele acordate de companiile din BET, respectiv BET-TR.

