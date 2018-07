Cât costă un abonament lunar pentru parcările publice din București

Bucureştenii pot depune solicitări de abonamente cu tarif preferenţial între 80 şi 120 de lei pe lună pentru riverani, pentru locurile de parcare publice, la sediul Administaţiei Străzilor, informează Primăria Capitalei.

Solicitările pot fi depuse de luni până vineri, în intervalul 9.00 – 15.00, la sediul Administraţiei Străzilor, la Direcţia Parcaje. Dosarul solicitanţilor trebuie să conţină o cerere tip care se găseşte pe site-ul ASPMB, cartea de identitate în original şi copie şi certificatul de înmatriculare al autoturismului.

Tarifele preferenţiale pentru riverani sunt de 80 de lei pe lună în Zona 2, 100 de lei pe lună în Zona 1 şi 120 de lei pe lună în Zona 0.

Prin Hotărârea CGMB se instituie trei zone de taxare în Capitală, iar de duminică taxa este de 10 lei pe oră în zona centrală (zona 0).

Zona 0 este compusă din patru sub-zone: zona parcajului subteran Intercontinetal, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I; zona parcajului subteran din Piaţa Unversităţii , străzile N. Bălcescu-I. Câmpineanu-Calea Victoriei-Splaiul Independenţei -Halelor-I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu-Sf. Vineri-Calea Moşilor-H. Botev-C. Coposu. A patra zonă este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu-M. Basarab-Mircea Vodă-Unirii-Brătianu.

Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe oră pe măsură ce ne îndepărtăm de centru, iar rezidenţilor li se aplică tarife preferenţiale.

Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 0 şi perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de străzile: Piaţa Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Haşdeu – str. Vasile Parvan – str. Berzei – str. Buzesti – Piaţa Victoriei.

În zona 1 se aplică tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe oră: 5 lei/oră - tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcţie de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00; după intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxarii la un nivel dublu pentru fiecare oră de depăşire. Se aplică 2,5 lei/oră - tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/oră .În ambele cazuri, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare. Pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe bază de contract tariful este de 5 lei/oră x 24 ore x 30 zile. Riveranii beneficiază de un tarif preferenţial lunar de 100 lei.

Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 şi limita administrativă a oraşului.

Tarife utilizabile în zona 2: 2,5 lei/oră – tarif unic de luni până vineri în intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, în funcţie de parcaj, în zone unde numărul de vizitatori este mare, de luni până duminică în intervalul orar 00.00-24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare); 1,5 lei/oră-tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/oră (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare). Tariful preferenţial pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole, baze sportive – locuri de parcare rezervate pe bază de contract este de 2,5 lei/oră/24 ore/zi, iar penru riverani – de 80 lei/lună. Ca şi în cazul celorlalte zone, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.

Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare autovehiculelor este de 200 de lei.

Sursa: News.ro

