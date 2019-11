Peste o tonă de carne infestată cu pestă porcină, descoperită abia după ce a fost vândută. Polițiștii fac verificări

Peste o tonă de carne infestată cu pestă porcină africană a fost vândută în hala din Piața Centrală din Târgu-Jiu. Virusul a fost descoperit abia după ce carnea adusă de la un abator din județul Vâlcea a fost vândută.

Reprezentanții Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Gorj au declarat, joi, corespondentului Mediafax, că inspectorii au făcut un control în hala din Piața Centrală din Târgu-Jiu, după ce întreaga cantitate de carne infestată cu pestă porcină africană fusese vândută.

Directorul DSVSA Gorj, Nicolae Călescu, a declarat că în 19 octombrie s-au sacrificat porci din Argeș la un abator din Vâlcea. Tot atunci a intrat în hala de carne din Târgu-Jiu, conform facturii, peste o tonă de carne de porc.

„Noi am fost anunțați pe data de 28 octombrie de la Vâlcea că suntem și noi printre județele unde a intrat carnea din acest lot, imediat am instituit o echipă, s-a deplasat la fața locului, a verificat, nu mai era niciun gram de carne, pentru că se vânduse. La momentul cumpărării, oamenii nu știau că e infestată, mai ales că avea și documente. Am dispus imediat dezinfecția la întreaga hală”, a spus directorul DSVSA Gorj.

Primele verificări au arătat că porcii de la ferma din Argeș ar fi fost livrați la abatorul din Vâlcea și ulterior în Gorj înainte să apară suspiciunea de pestă porcină.

Polițiștii au mers, joi, la hala de carne din Târgu-Jiu.

„Polițiștii gorjeni fac verificări în urma apariției unor infirmații privind unele nereguli care au avut loc în hala de carne din Târgu-Jiu, iar în funcție de rezultatul verificărilor vor fi dispuse măsuri în consecință”, a precizat, pentru Mediafax, Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Editor web: Liviu Cojan