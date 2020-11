Adrian Vasilescu (BNR): Am convieţuit 10 ani cu un PIB vitezoman, dar cu imunitate slabă, iar asta se vede acum

România a convieţuit timp de zece ani cu un PIB vitezoman, dar care nu a atins sustenabilitatea cerută unui producător de bunăstare, iar această nesustenabilitate a creşterii economice se reflecta mai cu seamă în deficitul bugetar din această perioadă de criză, a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României.

"Creşterea economică negativă cu care vom încheia anul 2020 îşi are rădăcinile într-un PIB ce a dovedit o dinamică bună de-a lungul întregului deceniu, ilustrată de una dintre ele mai mari viteze de înaintare din Uniunea Europeană, dar cu o imunitate decompensată, ceea ce înseamnă că am convieţuit 10 ani cu un PIB vitezoman dar care nu a atins încă sustenabilitatea cerută unui producător de bunăstare. Nesustenabilitatea creşterii economice se reflectă mai cu seamă în deficitul bugetar din această de criză, care este deja de trei ori mai mare decât maxima admisă în Uniunea Europeană şi în deficitul balanţei comerciale, care exprimă o depăşire a exporturilor de către importuri cu mult peste regulile admise. Acest sfârşit de an şi de deceniu marchează însă şi consolidarea unui stâlp solid pentru susţinerea resuscitării de anul viitor", a explicat Adrian Vasilescu, citat de Agerpres.

El a subliniat că în acest sens are în vedere dinamica preţurilor, indicator de primă linie, care măsoară sănătatea oricărei economii.

"Ce vedem? Anul acesta inflaţia anualizată a coborât la 2,1%, România fiind astfel unica ţară din Uniunea Europeană cu o inflaţie foarte aproape de optimul de 2%. Inflaţia, acum lângă investiţii, care au primit un impuls în acest an, şi lângă asigurarea lichidităţii adecvate în bănci, pentru finanţarea bugetului, a firmelor şi a populaţiei şi mai cu seamă din perspectiva celor 80 de miliarde de euro de Uniunea Europeană, din care vom începe să tragem în 2021, toate vor fi un cap de pod de unde ar putea să fie lansată aşteptata creştere economică", a mai spus Vasilescu, la Gala Financial Intelligence.

Potrivit acestuia, veştile despre vaccin ce s-au adunat în ultima vreme aduc linia de start "pe care cuvântul recuperare este scris cu majuscule mai aproape de începutul anului 2021", an care va marca debutul unui nou deceniu, al treilea din acest mileniu şi, conform multor prognoze, al unei geometrii mai promiţătoare după tripla criză prin care trecem.

"Acum timp de încă 36 de zile, vom mai înota prin curenţii deceniului doi, ce a debutat cu sfârşitul marii crize din 2008-2011 şi care se încheie tot cu o criză. O criză de anvergură globală, dar cu particularităţi locale accentuate", a punctat Adrian Vasilescu.