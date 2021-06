Am economisit o sumă mai mare de bani. Ce fac: rambursez parțial creditul ipotecar sau investesc? Care este cea mai bună strategie

Continuăm să răspundem la întrebările adresate de telespectatori privind rambursarea anticipată a unui credit și investițiile financiare. Domnul Eduard ne întreabă: Dacă am o sumă mai mare de bani, ce să fac: rambursez parțial creditul ipotecar sau investesc la bursă? Răspunsul scurt și direct este următorul: Dacă ai o suma mai consistentă economisită și ai un credit ipotecar în derulare, vei obține cea mai mare valoarea pe termen lung cu următoarea strategie: rambursezi anticipat creditul prin reducerea ratei lunare și cu diferența investeșți pe termen lung la bursă prin replicarea indicelui.

Poate eșți confuz: în altă emisiune am zis că întotdeauna economisești mai multă dobânda viitoare dacă rambursezi anticipat creditul prin reducerea perioadei, NU prin reducerea ratei lunare. Așa este! Dar, a doua variantă poate deveni mai bună pe termen lung dacă investești inteligent suma economisită prin reducerea ratei.

Haideți să luăm un exemplu concret pentru a lămuri toate acestea. Revenim la împrumutul ipotecar în valoare de 400.000 RON, dobânda anuală efectivă de 5,5% pe o perioada de 30 de ani, rată lunară este de 2.271 unde plătesc în total 817.616 lei.

Considerăm că dl. Eduard, care ne-a trimis întrebarea, a economisit o suma de 27.000 lei în 2 ani de la contractarea creditului. Există două opțiuni pentru rambursarea anticipată a creditului. Prima opțiune: păstrez rată lunară la 2.271, dar reduc perioada creditului cu 49 de luni. A două opțiune - păstrez perioada creditului, dar reduc rată lunară cu 158 de lei, până la 2.113.

Am demonstrat deja că prima opțiune îmi reduce dobânda viitoare cu 84.606 lei, de 3 ori peste plata rambursată anticipat și cu 31.867 de lei mai mult decât a doua opțiune. Totuși, să NU uităm că în a două opțiune rata lunară la bancă scade cu 158 de lei.

Ce fac cu aceșți bani? Îmi cresc cheltuielile pentru consum și un standard de viață mai bun? Dacă e așa, mai bine NU îmi reduc rată lunară la bancă și rambursez anticipat prin reducerea perioadei, deoarece economisesc mai multă dobândă. În schimb, dacă investesc suma economisită lunar la bursă prin replicarea indicelui BET, pot câștiga o avere deoarece randamentul anual pe termen lung este de minimum 10%. Pentru a estimată valoarea viitoare, folosesc formula în Excel FV, de la Future Value, cu următoarele variabile: randamentul anual 10%, perioada 28 de ani pentru că au trecut 2 ani din cei 30 și suma investită anual este 158 de lei ori 12. Voi face acest calcul folosind aplicația de pe telefon și, după introducerea datelor, 10, 28, și apoi 158 ori 12, obțin 254.462.

Deci, ce am făcut: am rambursat anticipat 27.000 de lei după 2 ani de credit, am redus rată lunară cu 158 de lei, economisind dobânda viitoare de 52.739 lei. Apoi, am investit lunar suma de 158 de lei în replicarea indicelui BET de la BVB și, după 28 de ani, estimez că vei avea un sold final de 254.462 lei. În total, 307.201. Practic, am înmulțit de 11 ori banii în 28 de ani. Această sumă reprezintă aproape 38% din totalul creditului care trebuie rambursat. Fii inteligent și plătește creditul prin banii produși de banii tăi.

Pentru a răspunde la absolut toate întrebările primite despre rambursarea anticipată a creditelor într-un singur minut, am construit această schemă logică. Cum trebuie să gândeșți? Ai economisit o suma mai mare de bani? Dacă DA, atunci urmează altă întrebare: poți să-ti asumi investiții disciplinate pe termen lung? Dacă DA, atunci rambursează anticipat cu reducerea ratei lunare și investește diferența la bursă prin replicarea indicelui pe termen lung. Dacă NU ești disciplinat și cazi pradă cheltuielilor din impuls, atunci rambursează anticipat prin reducerea perioadei creditului, deoarece vei economisi mai multă dobândă. Acum, revenim la prima întrebare: dacă NU ai o suma mare, dar poți economisi lunar sume mici de bani, pune următoarea întrebare: au trecut 5 ani de la contractarea creditului? Dacă NU, atunci rambursează lunar creditul prin reducerea perioadei. Dacă au trecut mai mult de 5 ani și ești disciplinat, atunci investește economiile lunare la bursă prin replicarea indicelui. Așa trebuie să gândești.