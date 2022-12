Analiză. Lumea foloseşte mai puţine cutii de carton. De ce este acesta un semnal îngrijorător pentru economie

Fabricile care produc carton îşi reduc producţia în întreaga lume, iar acesta este un semnal îngrijorător că schimburile comerciale mondiale încetinesc, relatează Bloomberg.

Companiile din America de Nord care produc materia primă din care sunt fabricate cutiile din carton ondulat au închis capacităţi de producţie de aproape un milion de tone în trimestrul al treilea, iar un scenariu similar se prefigurează pentru trimestrul patru, spune analistul Ryan Fox de la Bloomberg Intelligence. De asemenea, preţurile la cartonul ondulat au scăzut şi ele pentru prima dată după 2020, relatează Agerpres.

„Mai multe slăbiciuni care au apărut în cererea mondială de cutii sunt un semnal al situaţiei dificile în care se află mai multe părţi din economia mondială. Istoria recentă arată că o cantitate semnificativă de stimulente economice ar fi necesară pentru a conduce la o cerere semnificativă de cutii, şi acum nu vedem să se întâmple acest lucru”, spune şi analistul Adam Josephson de la firma de investiţii KeyBanc.

Investitorii urmăresc cu atenţie orice potenţial indiciu cu privire la situaţia viitoare, într-un context în care se înmulţesc îngrijorările că multe dintre principalele economii ale lumii vor intra în recesiune anul următor. Cutiile de carton sunt prezente în aproape orice moment al drumului unui produs de-a lungul lanţului de aprovizionare, ceea ce face din cererea de carton un indicator important cu privire la situaţia economiei. Iar semnalele nu sunt încurajatoare.

Cererea mondială pentru hârtie de ambalaj dă semne de încetinire pentru prima dată după 2020, când economiile au repornit după prima lovitură dată de pandemia de Covid-19. Preţurile în SUA au scăzut pentru prima dată în ultimii doi ani iar SUA, cel mai mare exportator, a raportat o diminuare cu 21% a volumelor trimise peste hotare în luna octombrie a acestui an comparativ cu luna octombrie a anului trecut.

O mare parte din declinul cererii de carton este atribuită efectului pe care inflaţia îl are asupra portofelului consumatorilor. Companiile care produc bunuri de larg consum se pregătesc pentru o reducere a cheltuielilor consumatorilor. De exemplu, Procter & Gamble Co. a majorat preţurile la o gamă largă de produse, de la scutece Pampers şi până la detergentul Tide, de mai multe ori pentru a contracara creşterea cheltuielilor, ceea ce a alimentat prima scădere trimestrială a vânzărilor de după 2016. Retailerii americani au făcut reduceri de Black Friday, în speranţa că vor scăpa de stocurile în exces, însă cumpărătorii au răspuns cu un trafic modest astfel că vânzările au scăzut în noiembrie. În plus, ascensiunea meteorică a sectorului de e-commerce, un utilizator important de cutii de carton, a început să se reducă.

Cererea modestă de carton afectează şi cererea de celuloză, materia primă pentru hârtie. Suzano, cel mai mare exportator mondial, a anunţat recent o reducere de preţ pentru celuloza de eucalipt în China, prima de la finele lui 2021. Cererea venită din Europa este în scădere şi o aşteptată revenire în China nu s-a materializat încă, a spus şi Gabriel Fernandez Azzato, director la firma de consultanţă TTOBMA.