Banca Națională a României a decis, miercuri, în ședința Consiliului de Administrație, să majoreze dobânda de politică monetară cu un punct procentual.

Astfel, nivelul dobânzii de politică monetară ajunge la 4,75% pe an, de la 3,75% anterior. Măsura se va aplica de joi.

Creșterea este peste estimările analiștilor.

De asemenea, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75 la sută, de la 2,75 la sută pe an, începând cu data de 7 iulie 2022.

Banca Centrală anunță și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară, ca și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Guvenratorul Mugur Isărescu va face precizări despre aceste decizii într-un briefing de presă, la ora 15.00.

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 6,63% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat miercuri la 6,63% pe an, de la 6,60% pe an cât era marţi, un nivel mai mare fiind înregistrat în data de 29 octombrie 2010, respectiv 6,64%, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,76% pe an, de la 6,72% pe an, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 6,88% pe an, de la 6,83%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%. În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

Cât de mult cresc ratele la creditele în lei

Creșterea dobânzii-cheie până la nivelul de 4,75% pe an reprezintă o lovitură puternică pentru milioane de români cu credite în lei, ale căror rate au crescut deja.

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 6,63%, de la 6,60% nivelul înregistrat în ședința precedentă, fiind cea mai mare valoare din ultimii 12 ani. Ritmul de creștere a fost unul accelerat dacă analizăm evoluția din ultima perioadă. ROBOR a început anul la un nivel de puțin peste trei la sută. Iar în ultimul an ratele celor aproape 500.000 de români care au credite legate de acest indice au crescut cu peste 70%.

Concret, la un împrumut de 250.000 de lei, luat pe 30 de ani, rata lunară era la începutul verii trecute de 1.266 de lei. Acum, însă, când indicatorul a urcat până la 6,63%, rata a ajuns la 2.217 lei. Deci o diferenţă de 951 lei. Numai în ultima săptămână ratele au crescut cu 126 de lei.

În ceea ce privește celălalt indice, IRCC, în funcție de care sunt calculate creditele luate după mai 2019, pentru același credit românii plătesc acum 1.523 lei. Însă, dacă indicele va urca până la 4% la începutul toamnei, așa cum arată estimările analiștilor, atunci rata va crește cu 225 de lei.

Însă chiar și așa românii care optează să facă trecerea de la ROBOR la IRCC, pentru că au această posibilitate, vor plăti mai puțin cu câteva sute de lei. Totodată, specialiștii le recomandă românilor refinanțarea creditelor dependente de ROBOR și optarea pentru un împrumut cu dobândă fixă și implicit rată fixă.