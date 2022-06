China devine discret unul dintre cei mai mari producători de hidrogen pentru mașini. Însă energia viitorului momentan este „gri”

În orașul Yunfu din districtul muntos cu același nume, aflat în provincia Guangdong, o companie chineză a produs deja 10% din celulele de combustibil cu hidrogen folosite la nivel mondial în vehicule. China, cel mai mare producător la nivel global de hidrogen, își face astfel loc ca principal jucător și pe această piață. Însă producția nu este tocmai „verde”.

La compania Guangdong Nation Synergy Hydrogen Power Technology, cunoscută și ca Sinosynergy, angajații lucrează la instalarea rezervoarelor de stocare a hidrogenului și a motoarelor pe hidrogen în vehicule care sunt trimise în diferite regiuni din China și în alte țări, potrivit South China Morning Post.

Vehiculele pot fi propulsate fie de motoare electrice care folosesc celule cu hidrogen sau prin arderea hidrogenului într-un motor cu combustie internă. Procesul generează vapori de apă, singurul produs secundar, fără a elimina dioxid de carbon sau alte gaze cu efect de seră.

Hidrogen pentru mașini, camioane, tramvaie, nave, avioane, rachete

Compania produce 70% din stivele cu celule de combustibil folosite în China. Obiectivul Sinosynergy este să furnizeze în viitor celule cu hidrogen pentru microbuze, camioane, tramvaie, mașini, nave, aeronave, rachete și stații folosite în telecomunicațiile 5G. Compania are aproape 5.000 de vehicule fabricate și exportate în jurul lumii care folosesc această tehnologie, însemnând o cotă de piață de 10%, potrivit South China Morning Post.

Avion cu propulsie pe hidrogen, Hannover. Foto: Profimedia Images

Vehicul cu celule de combustibil cu hidrogen. Foto: Profimedia Images

Autobuz cu celule de combustibil cu hidrogen. Foto: Profimedia Images

Camion autonom cu celule de combustibil cu hidrogen. Foto: Profimedia Images

„Industria de hidrogen a evoluat la primele stadii de comercializare și industrializare”, a declarat directorul pe internațional al companiei, Cynthia Zhu, într-un interviu pentru publicația din Hong Kong. „În mod similar cu dezvoltarea industriei bateriilor de litiu-ion, dezvoltarea industriei de hidrogen nu poate avea loc fără un cadru de reglementare eficient, sprijin politic și avansuri tehnologice”.

Emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie plafonate până în 2025 pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius în acest secol, potrivit proiecțiilor Panelului Interguvernamental ONU privind Schimbările Climatice. Emisiile trebuie reduse cu 43% până în 2030 înainte de a ajunge la o neutralitate netă până la începutul anilor 2050.

Fiind cea mai simplă moleculă și cel mai abundent element din Univers, hidrogenul este privit ca cel mai „verde” combustibil care va fi folosit din ce în ce mai mult în viitor.

Față de sursele solare și eoliene, puterea din arderea hidrogenului nu fluctuează și nici nu depinde de puterea vântului sau a luminii solare. În comparație cu bateriile litiu-ion, celulele de combustibil cu hidrogen au o mai mare capacitate de stocare a energiei, ceea ce poate propulsa vehicule pe distanțe mai lungi înainte de reîncărcare.

Celulă de combustibil cu hidrogen. Foto: Profimedia Images

Sinosynergy are capacitatea de a produce 20.000 de stive cu celule de combustibil cu hidrogen în fiecare an și susține că este unul dintre cei mai mari producători din lume.

Industria de hidrogen din Guangdong a primit o atenție mai mare de la conducerea Partidului Comunist.

De când guvernul a anunțat susținerea industriei în 2019, cel puțin 23 dintre cele 31 de regiuni provinciale au trimis planuri pentru dezvoltarea acestei surse de energie precum și vehiculele care folosesc hidrogen. Guvernele locale, printre care Shanghai, Beijing și Guangdong au trimis aplicații pentru finanțare din partea guvernului central.

Costuri mari de producție

Un obstacol important al expansiunii vehiculelor pe hidrogen rămâne costul ridicat al hidrogenului. Momentan, hidrogenul folosit în Yunfu este în principal stocat și transportat într-o formă gazoasă foarte comprimată, conform Sinosynergy.

Distanțele lungi de la fabrici la stațiile de reîncărcare, presiunea mare necesară în rezervoarele de stocare, precum și impactul Covid-19 asupra producției, au împins prețurile în orașul Foșan până la 70 de yuani (10,4 dolari) la 80 de yuani per kilogram. Prețul mediul la combustibil în mai era de aproape 12,8 yuani pe galon (3,7 litri).

Stație de reîncărcare hibridă petrol-hidrogen în Shanghai. Foto: Profimedia Image

Cealaltă mare provocare este costul mare de producție al „hidrogenului verde” în comparație cu hidrogenul provenit din gazeificarea cărbunelui, care este tehnologia folosită cel mai des în această industrie chineză, potrivit Ankit Sachan, analist pe Asia de la S&P Global Platts Analytics.

Vehiculele cu celule de combustibil cu hidrogen au o autonomie similară cu cele pe combustie internă, de aproape 500 – 600 de kilometri per rezervor plin, triplu față de vehiculele electrice, spune Sinosynergy. Spre deosebire de bateriile care s-ar putea defecta la temperaturi extreme, celulele de combustibil pot funcționa la aproape 30 de grade Celsius sub zero.

Rezervoare de hidrogen comprimat. Foto: Profimedia Images

Hidrogen „gri”, „albastru” și „verde”

China vrea să producă între 100.000 și 200.000 de tone de „hidrogen verde” – cea mai curată formă de hidrogen produs prin electroliza apei – anual până în 2025, față de actualul „hidrogen gri” dominant și mai curatul „hidrogen albastru” generat folosind cărbune și gaze naturale, produs secundar industrial. Ambele forme reprezintă aproape toată producția Chinei.

Până anul viitor, China va avea capacitatea anuală de a produce 300.000 de tone de hidrogen verde, potrivit S&P Global Platts Analytics, citat de South China Morning Post.

China este și cel mai mare producător de gaze cu efect de seră.

Producția anuală de hidrogen a Chinei se ridică, potrivit Reuters, la 33 de milioane de tone pe an, aproape 80% fiind generată cu gaze naturale și cărbune.

Chinese Clean Power Policy & Market Insights (Energy Iceberg), o firmă de consultanță, estima că producția de hidrogen verde a țării era de 27.000 de tone pe an.

Hidrogenul poate fi folosit în celule de combustibil și în motoare pe combustie internă.

Analiștii estimează că prețurile la hidrogen ar trebui înjumătățite pentru a concura cu benzină și diesel.

După, China, al doilea cel mai mare producător de hidrogen este SUA. Printre producătorii mari de hidrogen se mai află UE, India, Japonia și Coreea de Sud.