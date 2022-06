ROBOR la 3 luni își continuă creșterea: valoare dublă față de începutul anului și la maximul ultimilor 10 ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 6,28% pe an, de la 6,26% pe an, luni, arată datele publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Ultima dată când ROBOR la 3 luni a atins o valoare atât de mare a fost pe 3 decembrie 2012, când a fost 6,30%.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 6,41% pe an, de la 6,39% pe an, iar ROBOR la 12 luni a stagnat la 6,58% pe an.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.