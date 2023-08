Economia Germaniei a stagnat în trimestrul al doilea după ce a fost în recesiune în iarnă

Economia Germaniei a stagnat în al doilea trimestru prin comparație cu cele trei luni precedente, în urma unei recesiuni de iarnă, arată datele statistice publicate de autoritățile germane, vineri, relatează Reuters.

Cifra de creștere zero pentru ultimele trei luni, până în iulie, este în acord cu estimările publicate la sfârșitul aceleiași luni. Conform valorii de la an la an, PIB-ul Germaniei a scăzut cu 0,2% în al doilea trimestru al lui 2023.

De la trimestru la trimestru, activitatea economică a scăzut cu 0,4% în al patrulea trimestru al lui 2022 și cu 0,1% în primul din 2023. O recesiune se definește prin două trimestre consectuvie de scădere economică.

De asemenea, consumul intern a stagnat și el, având creștere zero în al doilea trimestru, în timp ce cheltuielile guvernamentale au crescut cu 0,1%. Investițiile de capital au grescut și ele modest, în timp ce exporturile au scăzut cu 1,1%, se mai arată în raportul de vineri.

Banca centrală se așteaptă ca lucrurile să nu se schimbe semnificativ nici în al treilea trimestru, conform unui raport luna publicat luni.

O piață a muncii rezistentă, creșteri puternice de salarii și o inflație în scădere ar trebui să accentueze consumul privat, dar producția industrială va rămâne slabă din cauza cererii externe slabe, se arată în raport.