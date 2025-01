Val de turiști în vestul țării, după intrarea totală a României în Schengen. În Bihor, de exemplu, stațiunile de la munte sunt pline turiști din Ungaria. Proprietarii de pensiuni spun că ianuarie a fost cea mai profitabilă lună din ultimul deceniu. „Deja venim a doua oară anul acesta, e frumos locul, aerul curat și avem zăpadă”, spune unul dintre turiștii maghiari.

Această familie vine la Padiș, în județul Bihor, de la peste 100 de kilometri distanță, din Ungaria. Oamenii spun că lipsa controalelor la frontieră e un mare avantaj, mai ales când planifici doar o zi de săniuș și plimbări.

Turist din Ungaria: Deja venim a doua oară anul acesta, e frumos locul, aerul curat și avem zăpadă. Ca să ajungem la zăpadă, în Ungaria, ar fi aceeași distanță ca până aici.

Alți turiști au venit tocmai din Szeged, adică de la peste 300 de kilometri. Puteau alege și Slovacia, care este la fel de departe, însă spun că au preferat natura sălbatică din România.

Turist din Ungaria: De aceea am venit atât de departe, pentru că la noi nu e zăpadă deloc, pentru sanie sau schi. Nici nu am stat deloc la graniță, practic am venit fără oprire.

Bogdan Băcilă, jurnalist Digi24: Maghiara este cea mai vorbită limbă în Padiș în acest moment. Două din trei mașini sunt cu numere de Ungaria, iar turiștii de acolo spun că vin în Padiș pentru că este cel mai apropiat loc unde pot găsi zăpadă.

Proprietarii de pensiuni din zonă spun că încasările au crescut mai mult ca niciodată.

Natalia Balogh, reprezentanta unui complex de căsuțe: Sus am numărat, la un moment dat, pe platou, 25 de mașini cu număr de Ungaria și de vineri am avut cazați, pe weekend, vreo 8 familii de turiști. Le place foarte mult pentru că totul este natural, le place și mâncarea aici, care este adaptată stilului de munte, cu ciorbă de gălbiori și tot felul de alte chestii deosebite, afinata, gemul de afine.



România a întrat complet în Schengen de la începutul anului. Totuși, anumite verificări aleatorii vor avea loc la graniță, pentru a combate criminalitatea și traficul de migranți.

