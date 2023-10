"Europa nu este profitabilă". Industria tehnologiei verzi se confruntă cu dificultăţi

Dorinţa Europei de a-şi extinde industria tehnologiei verzi se confruntă cu o mulţime de dificultăţi, inclusiv costurile ridicate ale energiei şi problemele din lanţul de aprovizionare, au avertizat joi reprezentanţii firmelor din domeniul energiei solare, reuniţi la Madrid, transmite Reuters. "Nu putem produce în Europa. Europa nu este profitabilă", a declarat Gonzalo de la Vina, lider al unei companii chineze din domeniul energiei solare. Declarația sa apare în momentul în care guvernele europene și Executivul de la Bruxelles iau în considerare măsuri dure contra importurilor, pentru a determina creșterea producerii de tehnologie curată în Europa şi a reducerii dependenţei de China pentru produsele necesare tranziţiei verzi.



"Nu putem produce în Europa", a declarat Gonzalo de la Vina, preşedintele pentru zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) al companiei chineze Trina Solar, din domeniul energiei solare.



Compania are activităţi de producţie în China, Vietnam şi Thailanda dar nu în Europa. Firma intenţionează să investească peste 200 milioane de dolari pentru a construi o facilitate de producere de sisteme fotovoltaice solare în Texas, prima sa unitate din emisfera nordică.



Şi Christopher Atassi de la firma spaniolă Gonvarri Solar Steel susţine că produsele europene sunt mult mai scumpe. Acesta a declarat: "Trebuie să fie acordate subvenţii pentru consumatorii finali pentru achiziţionarea produselor europene. Fără cerere pentru produsele europene, este dificil să planificăm investiţii".



Panourile solare produse în China costă doar două treimi faţă de cele fabricate în Europa, se arată într-un raport al firmei Rystad Energy. Motivul în reprezintă costurile ridicate cu energia şi forţa de muncă, precum şi lipsa competitivităţii lanţului de aprovizionare.



Miercuri, ministrul spaniol al Energiei, Teresa Ribera, nu a exclus impunerea de taxe vamale la importurile de materiale folosite pentru generarea energiei solare.



Deşi Europa se concentrează în special pe China, continentul trebuie să prindă din urmă Statele Unite, unde IRA face ca "modelul SUA să bară Europa cu cinci la zero", a avertizat Atassi.



"Europa a avut o industrie a panourilor solare, dar acum este în Asia. Este dificil să o iei de zero", a explicat Juan Barandiaran de la Gamesa Electric, subsidiara spaniolă a grupului german Siemens Energy.

