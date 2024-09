Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea, a declarat, vineri seară, la emisiunea „LIVE cu Alexandru Rotaru” de la Digi24, că România are posibilitatea de a capta și stoca carbon prin vechile sonde de gaze, în formă lichidă, astfel încât „să putem atrage investiții și să menținem în România industria grea, toată industria siderurgică, industria sticlei, industria îngrășămintelor, cimentul”. Ministrul spune că este un proces în care deja sunt proiecte pilot care funcționează.

„Suntem într-o zonă unde avem resurse de gaz foarte mari. Dacă ne uităm în raportul Draghi, vedem că este acest lucru care dă unicitate României și care ne dă o foarte mare șansă. Avem gaze, materia primă, pe de altă parte energia verde. Sperăm să fie și ieftină. Aceasta este principala provocare a Europei, că avem o energie scumpă și de aceea ne-am pierdut din competivitate.

Avem vechea tradiție pe industria de petrol și gaze și avem posibilitatea de a capta și a stoca carbon. Toate acestea într-un pachet înseamnă unicitate pentru România în viitorul imediat, 2026-2027, astfel încât să putem atrage investiții și să menținem în România industria grea, toată industria siderurgică, industria sticlei, industria îngrășămintelor, cimentul, toate industriile care produc în procesul lor de fabricație vor fi aici în România, pentru că este cea mai ieftină, cea mai bună, cea mai comodă soluție pentru toate companiile europene.

Vin în contextul în care se vorbește și despre taxa vamală instituită de UE asupra importului produselor care poluează cu CO2. Atunci, în acest context, dacă România știe să-și joace cartea, avem o șansă unică în Europa ca toată industria mare europeană să rămână în România”, a afirmat Ștefan Radu Oprea.

Despre stocarea carbonului, ministrul spune că este un proces în care deja sunt proiecte pilot care funcționează.

„Sunt inginer de petrol și gaze, m-am interesat, am vorbit cu profesorii mei de la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești. Foarte multe dintre sondele care sunt astăzi în România, vechi sonde de gaze, care nu mai produc, au acea formă geologică care permite stocarea carbonului fără nicio problemă într-o formă lichidă. Sunt proiecte pilot, am adus fondul de inovare, reprezentanții fondului de inovare la București, astfel încât să avem un dialog cu industria și să vedem cum putem atrage fonduri europene. Tehnologia este astăzi scumpă. Fiind proiecte pilot, e o tehnologie scumpă. Pentru cel puțin două companii am semnat scrisori de susținere pentru aceste proiecte la nivel european, au depus proiecte pe fondul de inovare pentru captarea și stocarea carbonului.

În România, pentru că avem această geologie, posibilitate, vom avea și o șansă foarte mare.

Așa cum reiese și din raportul Draghi, un studiu comandat de Comisia Europeană, între prioritățile pe care Ursula von der Leyen le-a spus, aceasta este una dintre soluții. Cu certitudine vor fi fonduri la dispoziție pentru a reuși ca această tehnologie să fie una eficientă, sigură și, sper eu, din ce în ce mai ieftină”, a mai explicat ministrul Economiei.

