Premieră: Dată în judecată de activiștii de mediu, compania Shell este obligată să reducă emisiile de carbon cu 45% până în 2030

Un tribunal olandez a anunțat miercuri o decizie potrivit căreia compania petrolieră Shell (Royal Dutch Shell) trebuie să-și reducă nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră cu un procentaj cu mult mai mare decât își propusese. Sentința ar putea deschide calea pentru astfel de acțiuni împotriva companiilor din energie de pe întreg mapamondul, scrie Reuters.

Până în 2030, Shell trebuie să-și reducă emisiile de carbon cu 45% față de nivelul din 2019, potrivit sentinței citite de judecătoarea Larisa Alwin de la Curtea Districtuală din Haga.

Compania a reacționat imediat și a spus că va ataca decizia, care vine în contextul presiunilor în creștere ale investitorilor, activiștilor de mediu și guvernelor asupra companiilor din energie de a face trecerea de la combustibili fosili și să crească investițiile în energii regenerabile.

La începutul acestui an, Shell a adoptat una din cele mai ambițioase strategii de mediu. Compania a stabilit o țintă de reducere a emisiilor de carbon cu cel puțin 6% până în 2023, cu 20% până 2030, cu 45% până în 2035 și cu 100% până în 2050 - față de nivelul din 2016.

Dar instanța a decis că politica de mediu a Shell „nu este concretă și este plină de condiționări... ceea ce nu este de ajuns”.

„Curtea concluzionează că Shell este în pericol de a-și încălca obligațiile de reducere a emisiilor. De aceea, curtea va emite un ordin împotriva Royal Dutch Shell”, a spus judecătoarea.

„Aceasta este fără îndoială cea mai importantă decizie judecătorească legată de mediu de până acum, care subliniază că și companiile, nu numai guvernele, pot fi chemate în justiție în astfel de procese”, a spus Tom Cummins, partener în firma de avocatură Ashurst, specializată în soluționarea litigiilor.

Acțiunile Shell la bursa din Londra au scăzut cu 0,7%, în timp ce sectorul energetic din Europa a avutr o creștere de 0,8%.

Procesul a fost deschis de șapte grupuri, printre care și Greenpeace and Friends of the Earth din Olanda și marchează o premieră în care activiști d emediu se adresează instanței pentru a forța o schimbare de strategie a unei mari companii din energie.

Inițiatorii s-au adresat instanței în aprilie 2019, în numele a peste 17.000 de olandezi care acuză că Shell încalcă drepturile omului prin investițiile de miliarde în producția de combustibili fosili.