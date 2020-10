Florin Cîțu: Urmează discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat discuţii foarte dure cu agenţiile de rating în perioada următoare şi i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, să participe la aceste discuţii şi să-şi prezinte planurile pentru perioada următoare, informează Agerpres.

"Este momentul să facem diferenţa între oamenii politici şi oamenii de stat. Urmează, aşa cum am spus, discuţii foarte dure cu agenţiile de rating şi cu Comisia Europeană. Aşa că am luat o decizie care poate să fie surprinzătoare, dar eu sper să o ascultaţi cu atenţie şi să îi daţi curs. Vă invit să participaţi alături de mine la aceste discuţii cu Comisia Europeană, cu comisarul pentru buget, comisarul pentru economie şi cu agenţiile de rating. Acolo veţi prezenta planurile dumneavoastră, vom prezenta planurile noastre şi veţi afla la prima mână ce implicaţii au pentru ratingul de ţară, ce implicaţii au pentru fondurile europene. Veţi vedea la prima mână că ceea ce propuneţi dumneavoastră duce la reducerea ratingului de ţară şi duce la pierderea de fonduri europene. Şi ca să fie totul transparent şi onest vă spun de pe acum că vom înregistra aceste discuţii, iar românii vor alege în consecinţă", a declarat Florin Cîţu într-un mesaj video pe Facebook.

Ministrul Finanţelor a subliniat din nou că România trece printr-o perioadă dificilă, cu o criză economică şi una sanitară, şi a atras atenţia că evaluările agenţiilor internaţionale de rating au în vedere şi ceea ce se poate întâmpla în viitor. Cîţu a menţionat, în context, că în cursul acestui an a vorbit aproape săptămânal cu agenţiile, cu Comisia Europeană şi cu investitorii.

"Azi aş vrea să vă vorbesc despre un subiect care ne afectează pe toţi direct. Ştiţi foarte bine că România trece printr-o perioadă dificilă, o criză economică şi o criză de sănătate, iar o mare parte, şi eu zic că cea mai mare parte, şi îmi asum, din vină pentru ceea ce vedem astăzi în România o are PSD. Dar astăzi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă pentru că în perioada următoare urmează evaluări ale ratingului de ţară de la cele trei agenţii de rating: Fitch, Moody's şi Standard&Poor's. Toate trei vor prezenta aceste evaluări, evaluări pe baza a ceea ce se întâmplă astăzi în România cu economia României, cu măsurile pe care le ia Guvernul, dar şi cu ceea ce se poate întâmpla în viitor. Ştiţi foarte bine, anul acesta am vorbit aproape săptămânal cu agenţiile de rating, cu Comisia Europeană, cu investitorii, cu partenerii noştri instituţionali şi am reuşit în condiţii foarte dificile să menţinem ratingul de ţară, să ne finanţăm, să finanţăm deficitul bugetar la costuri cât mai mici", a spus Florin Cîţu.

Şeful de la Finanţe a menţionat, pe de altă parte, că realizările au fost obţinute sub asediul continuu din Parlamentul României, cu proiecte de legi sau legi care aruncau în aer finanţele publice.

"Am decis să ies astăzi pentru că până acum PSD a venit cu declaraţii publice, în special. De ceva vreme, cred că de două săptămâni, există un document scris care se va transforma în lege şi are foarte multe promisiuni. Este aşa numitul program de guvernare al PSD. De fapt este un program toxic, de distrugere a economiei României. Acesta este de fapt numele după care ar trebui să fie cunoscut. Eu nu o să mă folosesc de pandemie să-mi explic deciziile şi ideile aşa cum face PSD, dar este momentul ca românii să afle adevărul. Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilităţii economice. PSD ştie foarte bine, pentru că anul trecut, şi am aici corespondenţa între Partidul Social Democrat, care era la guvernare anul trecut, şi agenţiile de rating. Şi în această corespondenţă se răspunde la fiecare punct de îngrijorare al agenţiilor de rating, care sunt aceleaşi puncte şi anul acesta. Şi PSD le promitea agenţiilor de rating că există în proiectele de legi care creşteau cheltuielile neproductive, cheltuielile sociale, există elemente care le-ar fi permis să schimbe evoluţia acestor cheltuieli. Promiteau, bineînţeles, reduceri, tăieri de cheltuieli. Deci cei de la PSD ştiu foarte bine care sunt elementele cheie care vor duce la o reducere a ratingului de ţară. De aceea spun că este o crimă cu premeditare ceea ce face PSD. Domule Ciolacu, stop! Este momentul să vă opriţi", a avertizat Florin Cîţu.

Mai mult, ministrul Finanţelor i-a propus liderului PSD să renunţe amândoi la imunitatea pentru declaraţiile politice referitoare la stabilitatea economică astfel încât să răspundă penal acela care minte.

"Dar dacă nu veţi da curs acestei invitaţii (la discuţii cu agenţiile, n.r.) şi ştiţi că aţi mai refuzat o invitaţie din partea mea, o invitaţie onestă, vin cu o altă propunere. Vă solicit imperios un exerciţiu democratic. Eu, senatorul Florin Cîţu, dumneavoastră, deputatul Marcel Ciolacu, renunţăm fiecare la imunitatea pentru declaraţiile politice publice referitoare la stabilitatea economică. Astfel, va răspunde penal cine minte. Aştept răspunsul dumneavoastră domnule Ciolacu", a spus Florin Cîţu.

Toate cele trei mari agenţii de rating, S&P, Moody's şi Fitch Ratings, atribuie României un rating "BBB minus", cel mai scăzut calificativ din categoria investment grade, toate trei ratingurile având o perspectivă negativă.

