Ministrul Finanțelor, Teodorovici, dă dreptate doar parțial Corinei Crețu

Ministrul de Finanțe a punctat două aspecte după ce la începutul săptămânii comisarul european pentru politiic regionale, Corina Crețu, a criticat Guvernul pentru lipsa de proiecte mature care să fie trimise spre finanțare la Bruxelles și pentru insistența de a realiza autostrada Iași -Târgu Mureș în concesiune în condițiile în care există bani europeni pentru acest proiect.

În România nu a fost problema banilor atunci când s-a vorbit de proiecte, ci modul în care anumite ministere "înţeleg" să folosească aceşti bani, "fie că sunt din buget, bani europeni sau din alte surse de finanţare", a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"Bani europeni există, au existat întotdeauna şi în România. Oricum, nu a fost problema banilor atunci când s-a vorbit de proiecte, ci de modul în care anumite ministere înţeleg să şi folosească aceşti bani, fie că sunt ei din buget, bani europeni sau din alte surse de finanţare", a precizat Teodorovici, potrivit Agerpres.ro



Potrivit acestuia, comisarul european Corina Creţu, care a avertizat că România pierde bani din lipsa proiectelor, poate să aibă dreptate în situaţia în care se referă la "ce am putea să trimitem noi la Bruxelles pentru a fi aprobat ca cerere de finanţare".



"Deci, nu e problema de finanţare, doamna comisar poate să aibă dreptate în situaţia în care se referă la ce am putea să trimitem noi la Bruxelles pentru a fi aprobat ca şi cerere de finanţare. Aici, totuşi, trebuie făcută o diferenţă şi sper ca în administraţia centrală şi locală să se înţeleagă faptul că nu trebuie legate cele două chestiuni, şi anume cererea de finanţare către Bruxelles pe un proiect sau altul şi caietele de sarcini care trebuie să fie ridicate în sistemul electronic de achiziţii publice şi să înceapă efectiv lucrările. Pentru că, din păcate, astăzi mai sunt legate cele două momente şi eu am recomandat tot timpul că orice structură publică, orice entitate contractantă să lanseze spre implementare un proiect, iar discuţia cu Bruxelles-ul pentru decontare este o altă chestiune, desigur foarte importantă, pentru a nu rămâne acea activitate pe buget", a susţinut Teodorovici.



Precizarea ministrului Teodorovici a fost făcută în contextul unei întrebări referitoare la comisarul european Corina Creţu, care a criticat Guvernul pentru că preferă parteneriatele public private în detrimentul fondurilor europene, bani care există, însă Executivul nu a depus proiecte pentru accesarea lor.



Ministrul Finanţelor a adăugat că "nu scrie absolut nicăieri" că nu se poate finanţa din bani europeni un proiect care are un sistem de parteneriat public privat.



Întrebat dacă este un responsabil pentru nerealizarea unor proiecte de infrastructură pe bani europeni, ministrul a spus că "cineva" are totuşi o vină.



"Noi, ca Minister de Finanţe, vom avea discuţii cu fiecare ministru în parte pentru a vedea exact ce cere fiecare pentru portofoliul propriu, dacă se poate şi se va putea deconta acea cheltuială din bani europeni şi dacă se face din bugetul de stat, atunci e o mare problemă (...). Nu poţi să ai o justificare, să ai şansa să cheltui bani europeni şi să vii cu o solicitare de decontare din buget. Nu se justifică. Discuţia a pornit încă din vară, de la prima rectificare. Au fost ministere care au înţeles şi au trimis către Bruxelles spre decontare anumite facturi, vom vedea în zilele următoare care este situaţia generală pe ce a trimis fiecare la Bruxelles şi în momentul în care vom discuta despre rectificare şi mai ales de bugetul lui 2019, ţinem cont de ce a trimis fiecare. Pentru că, pe de o parte, să arăţi clar că reduci din cheltuieli nejustificate. Şi al doilea lucru, să vedem clar că ce se va cheltui se poate cheltui în primul rând pe fonduri europene sau nu şi dacă nu, atunci acceptăm din buget, dacă nu, nu se va accepta niciun fel de cheltuială din buget", a conchis Teodorovici.

