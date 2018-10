Țigările se scumpesc de la 1 ianuarie 2019. Sau mai devreme

Cauza va fi majorarea accizei la produsele de tutun până la un nivel minim acceptat de către Comisia Europeană.

Ministerul de Finanțe va publica în perioada următoare noua formă a Codului Fiscal în care vor apare noi valori pentru acciza la țigarete, mai mari decât cele din prezent, au declarat miercuri pentru Digi24.ro reprezentați din industria tutunului. Acestea sunt acum cu doar câteva puncte procentuale mai mici decât nivelul minim solicitat de către Uniunea Europeană, anume 60% din prețul mediu ponderat de vânzare. În prezent ponderea accizei în prețul mediu este în jur de 58%.

Reprezentanții industriei tutunului au refuzat să estimeze care ar putea fi creșterea prețurilor la țigări argumentând că nici măcar nu se știe cu cât va crește acciza.

În mai 2017 fostul ministru de Finanțe, Ionuț Mișa afirma că acciza totală la țigarete urmează să crească an de an cu câte 2% până în 2022, începând din acest an. La 1 aprilie 2018 acciza totală a crescut de la 439,94 lei / 1000 ţigarete la 448,74 lei/ 1000 ţigarete (potrivit Codului Fiscal).

Pentru Guvern tentațiile de majorare a accizei sunt mari, în condițiile în care deficitul bugetar trebuie să rămână sub pragul de 3% din PIB iar veniturile colectate în ultimele luni sunt sub volumul programat.

