Fostul șef al ANAF, despre deficitul de 2,6% în primele 9 luni: Moștenirea lăsată de Teodorovici seamănă cu pîrjolirea holdelor

Fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, comentează pe pagina sa de Facebook situația bugetară pe care ar putea să o preia noul guvern, de la guvernarea condusă de Viorica Dăncilă. Ținta anuală de deficit, stabilită în proiectul de buget, de 2,76%, a fost aproape atinsă după doar 9 luni. Gelu Diaconu îl acuză pe ministrul Teodorovici că a dat directivă să fie sistate rambursările de TVA, cel puțin 2 miliarde de lei, sume datorate agenților economici.

„Practic, ținta anuala planificata de deficit este deja atinsa la 9 luni. Și mai avem in fata un trimestru, ultimul din an, in care de regula ar trebui înregistrate cele mai mari cheltuieli. „Moștenirea” in materie de executie bugetara lăsată de d-l Teodorovici și PSD noilor guvernanți poate fi asemuita cu pârjolirea holdelor și secarea fântânilor! Dar situația reala este mult mai dificila. Pe partea de venituri la TVA, de exemplu, avem o mistificare grosiera. Au sistat de facto rambursările de TVA, amânând sine die deconturile aprobate și blocând verificarile deconturilor de valori mari selectate pentru control. Sunt cel puțin 2 md lei in sold pe total ANAF, sume datorate agenților economici blocate la rambursare prin măsuri administrative!”, scrie Gelu Diaconu.

Fostul șef al ANAF susține că noul ministru al Finanțelor va avea o misiune dificilă pentru că va trebui să meargă la Comisia Europeană și să prezinte situația reală.

„Noul ministru al finantelor va trebui sa meargă cu căciula in mana la Comisia Europeană și sa le prezinte situația reala inclusiv cea referitoare la angajamentele pe cheltuieli antamate de guvernarea iresponsabila a PSD. La care trebuiesc adăugate obligațiile asumate prin măsuri legislative nesustenabile de crestere a pensiilor și salariilor. Fără înțelegerea Comisiei Europene fata de depășirea la aceasta etapa a deficitului bugetar, procedura de deficit excesiv ne bate la usa! Minciuna are întotdeauna picioare scurte. Și urmează un an electoral, adica și mai multe minciuni cu care va fi păcălit electoratul”, a mai scris Diaconu.

