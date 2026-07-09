Guvernul a suplimentat despăgubirile pentru exproprierile de la cariera Tismana I din Gorj. Ce sumă vor primi proprietarii

Guvernul a aprobat suplimentarea cu aproape 18.000 de lei a sumei alocate pentru despăgubirile acordate proprietarilor unor terenuri expropriate pentru extinderea carierei de lignit Tismana I din județul Gorj. Decizia vine în urma unor hotărâri judecătorești definitive prin care instanțele au stabilit că valoarea inițială a despăgubirilor a fost subevaluată.

Guvernul a adoptat o hotărâre prin care suplimentează suma prevăzută ca justă despăgubire în cadrul procedurilor de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes național „Lucrări pentru menținerea și dezvoltarea capacității la cariera Tismana I, județul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”. Actul normativ modifică, totodată, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1120/2020.

Potrivit Executivului, suma alocată despăgubirilor este majorată cu 17.928,51 lei, fondurile urmând să fie suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei pe anul 2026. Banii vor fi utilizați pentru plata diferențelor de despăgubire stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Despăgubirile au fost majorate după o decizie definitivă a instanței

Necesitatea suplimentării fondurilor a apărut după soluționarea definitivă a unui litigiu privind cuantumul despăgubirilor acordate pentru trei terenuri expropriate. Proprietarii au contestat în instanță sumele stabilite inițial prin Hotărârea Guvernului nr. 1120/2020, iar instanțele au decis majorarea despăgubirilor.

În urma hotărârilor definitive, valoarea totală a despăgubirilor pentru cele trei terenuri a crescut de la 2.553,60 lei la 20.482,11 lei, ceea ce a generat o diferență de 17.928,51 lei care urmează să fie achitată proprietarilor.

Potrivit notei de fundamentare, actualizarea vizează trei poziții din anexa Hotărârii Guvernului nr. 1120/2020 și este necesară pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive.

Suma suplimentară va fi suportată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei pe anul 2026, în limita creditelor bugetare aprobate pentru această destinație. Ministerul Energiei va vira fondurile către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., compania care desfășoară procedurile de expropriere în numele statului român. Ulterior, despăgubirile vor fi plătite proprietarilor terenurilor expropriate.

Executivul a subliniat că hotărârea nu introduce o nouă politică publică, ci are rolul de a pune în aplicare o obligație legală rezultată din hotărâri definitive ale instanțelor și de a actualiza valoarea despăgubirilor acordate proprietarilor afectați de proiectul de extindere a carierei de lignit Tismana I.

Editor : A.D.