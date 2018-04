Noua strategie a Ikea. Cine sunt clienții vizați

Ikea îşi clădeşte noi modele de afaceri - magazine mai mici în centrele oraşelor şi mai multe produse pentru clienţii care locuiesc în spaţii mici. Strategia grupului suedez este să ajungă direct în casele consumatorilor prin creşterea comenzilor online, dar şi prin facilitarea accesului la magazine.

În ideea de a ţine pasul cu o societate care se transformă rapid, Ikea îşi revizuieşte planurile şi trăieşte în prezent, într-o lume urbanizată şi mereu pe fugă. A decis să renunţe la obiceiul de a face planuri în avans pe o perioadă de până la 10 ani şi va pune la punct o strategie pe doar trei ani, spun reprezentanţii companiei, citaţi de Bloomberg.

Grupul suedez este astfel în mijlocul unei transformări prin care doreşte să plaseze mai multe magazine mici în centrul oraşelor astfel încât să aibă o mai mare deschidere către clienţi. Progonozele realizate de Ikea arată că în 2030 aproximativ 60% din populaţia lumii va trăi în oraşe mari, dublu faţă de procentul actual.

În acest sens, în ultimii 3 ani, grupul suedez a deschis mai mult de o duzină de showroom-uri mici în oraşe precum Londra şi Paris pentru a satisface mai bine nevoile cumpărătorilor urbani. Micile magazine din interiorul oraşelor dispun de câteva camere model echipate cu mobilier și accesorii, însă aproape nimic nu poate fi achiziționat și luat acasă imediat. În schimb, oamenii pot intra, văd produsul şi îl comandă online, fără a mai bate un drum de zeci de kilometri până la ieşirea din oraş, unde sunt magazinele clasice.

Este de altfel şi o strategie de a rămâne în bătălia cu marii retaileri online precum Amazon,iar Ikea nu îşi permite să se mişte încet. Mai ales că vizitele în magazinele sale tradiţionale au cam stagnat în majoritatea ultimilor 5 ani, pe motiv că tinerii, cea mai mare parte a clienţilor, se mută în oraşe mari, conduc mai puţin şi fac mai multe cumpărături online.

De aceea, compania tot încearcă să dezvolte noi tehnologii, precum aplicaţia de realitate augumentată, numită Ikea Place, care le permite clienţilor să vizualizeze modul în care produsele vor arăta în casa lor.

Totuşi, chiar dacă vizitele la pe site-ul Ikea au crescut în ultimii doi ani cu aproximativ 10% pe an, magazinele fizice încă reprezintă peste 90% din vânzări. Şi asta pentru că retailerul de mobilă oferă vânzări online în doar jumătate dintre cele 29 de ţări în care operează.

Dacă în alte ţări, strategia Ikea este să împrăştie magazine mai mici prin oraşe, în România grupul suedez încă mizează pe magazinele uriaşe de la periferie. La finalul acestui an, va fi deschis cel de-al doilea şi cel mai mare magazin din România, tot în Bucureşti, cu o suprafaţă de 36.000 de metri pătraţi. În plus, retailerul suedez intenţionează ca în următorii ani 3 ani să se extindă şi spre alte oraşe şi are pe listă Timişoara, Braşov, şi Cluj Napoca. Suedezii au anunţat că potenţialul României ar fi de nouă magazine. Însă modificarea de strategie la nivel mondial ar putea să schimbe şi dezvoltarea din România.