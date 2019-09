(P) Marea ofertă aniversară de la BusinessAcademy: Reducere de până la 30% pentru cea mai modernă școlarizare de afaceri

Și anul acesta cea mai modernă școală de afaceri din România și din regiune își sărbătorește aniversarea într-un mod special.

În săptămâna aniversară, BusinessAcademy oferă cadou o reducere de 30% din prețul de înscriere, iar toți cei care se înscriu până pe 15 septembrie primesc și un BONUS special – un curs de design web de 6 luni gratuit și un pachet de școlarizare pe viață, care vă oferă posibilitatea, ca după încheierea școlarizării de un an de zile, să o continuați ori de câte ori aveți nevoie.

Numărul celor care vor putea să revendice cadoul aniversar și să se înscrie la prețurile speciale este limitat. De aceea, nu mai stați pe gânduri și asigurați-vă locul din timp. Toate informațiile privind cadoul aniversar BusinessAcademy sunt AICI .

Dobândiți cunoștințe de afaceri concrete care vă pot aduce câștiguri imediate

Școlarizarea la BusinessAcademy este destinată tuturor celor care doresc să dobândească cunoștințe și abilități practice necesare pentru o carieră profitabilă și de succes în marile companii. Cursanții BusinessAcademy pot alege unul dintre cele douăsprezece programe împărțite în cele mai importante 6 domenii de afaceri și, într-un an de zile, indiferent de cunoștințele anterioare, vor obține educația care îi poate ajuta să înceapă o carieră nouă în domeniul ales. Optați pentru cunoștințe și abilități din marketing, management, vânzări sau relații cu publicul și HR, imobiliare . Faceți o alegere și porniți în propria aventură de afaceri.

Programul BusinessAcademy este autorizat de Departamentul de Examinări Internaționale al prestigioasei Cambridge University, iar după școlarizare, cursanții primesc certificate care le asigură angajarea pe cele mai bine plătite poziții de azi. În funcție de dorința și posibilitatea cursanților, cursurile se desfășoară în două moduri: tradițional – în sala de clasă, și online – de la distanță. Prin urmare, școlarizarea este disponibilă și celor care, din cauza obligațiilor, nu pot frecventa cursurile cu regularitate.

Foștii cursanții BusinessAcademy - care imediat după școlarizare și-au găsit joburi foarte bine plătite în ciuda situației de pe piața muncii – sunt cea mai bună dovadă că în 12 luni îți poți schimba cariera.

Pachet BONUS - școlarizare pe viață și un curs de design web de 6 luni pentru toți cei care se înscriu până pe 15 septembrie

Pentru o carieră de succes este important să aveți întotdeauna cele mai noi și actuale cunoștințe.

De aceea, oferta noastră include un pachet bonus de pregătire pentru design web de 6 luni, care vă va oferi posibilitatea de a crea și controla site-uri web, grafică, material promoțional sau de vânzare.

În plus, după absolvirea școlarizării de un an de zile la BusinessAcademy, de fiecare dată când veți avea nevoie să vă îmbunătățiți cunoștințele și competențele, vă puteți înscrie la un curs din domeniul care vă interesează și puteți dobândi cunoștințele concrete necesare. Astfel, obțineți școlarizare pe viață în valoare de câteva zeci de mii de euro la prețul unui program de școlarizare de un an de zile.

Preluați-vă cadoul pentru o carieră de succes în afaceri

Memento: oferta aniversară BusinessAcademy durează până pe 15 septembrie. Dacă la anul vreți să începeți o carieră de afaceri de succes, acum este momentul potrivit să faceți primul pas. Profitați de reducerea fantastică la prețul de înscriere și dobândiți cele mai căutate cunoștințe practice în cele mai bune condiții.