România cumpără 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud

Ministrul apărării, Angel Tîlvăr, s-a întâlnit miercuri cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, el afirmând că a salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier calibru 155 mm de nivel Batalion.

„Am discutat cu ministrul apărării din Republica Coreea, Won-sik Shin, despre situaţia de securitate internaţională şi perspectivele cooperării în domeniul apărării între România şi Republica Coreea. De asemenea, am vorbit despre principalele ameninţări şi riscuri din regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei”, a transmis ministrul Tîlvăr.

Angel Tîlvăr a precizat că „profilarea Mării Negre ca un spaţiu de interes strategic pentru statele democratice reprezintă un obiectiv important al dialogului strategic bilateral”.

„Totodată, am salutat desemnarea companiei Hanwha Aerospace Co. Ltd. drept câştigătoare a procedurii competitive pentru achiziţionarea de către România a trei sisteme obuzier cal. 155 mm de nivel Batalion, incluzând 54 de obuziere autopropulsate K9 Thunder, echipamente de sprijin şi o cantitate iniţială de muniţii specifice”, a mai spus ministrul Apărării.

Contractul de achiziții ar valora în jur de 1 miliard de dolari. „Raza maximă (a obuzierului K9) este de 54 de kilometri, este foarte rapid. Am răspuns foarte repede când am fost atacaţi de Coreea de Nord", a declarat Heo Man Jung, cercetător principal în domeniul artileriei la Hanwha, a declarat în cadrul unei întâlniri cu jurnalişti români.

K9, supranumit „Tunetul coreean” atinge o viteză de peste 67 de kilometri pe oră. Mai mult, conform Heo Man Jung, K9 a fost creat pentru a funcţiona în orice tip de climat.

