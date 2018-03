Cum reușește România să se împiedice în propriul avânt

Oameni buni, suntem campionii Europei! Creştere economică de 7%! Aţi simțit? Atât de bine ne-a mers în 2017. Şi tot în 2017, rata medie a scumpirilor a fost de 4,3%. Scumpirile se simt? Cum reuşeşte România să fie în top şi, în acelaşi timp, să se împiedice în propriul avânt detaliem imediat la „România la bilanţ”.

Atât de mult creşte economia românească, încât am ajuns subiect de dezbatere în presa internaţională. France-Presse spune despre România că nu ne poate lăuda, pentru că ţara neglijează investiţiile şi, deşi e „vedeta europeană” a creşterii economice, este ţara cu cel mai redus nivel de trai din Uniunea Europeană, după Bulgaria. Şi, de parcă era nevoie să ni se amintească, France-Presse spune că noi am mai fost pe acest val euforic în 2007 - 2008, adică fix înainte de a intra într-o recesiune din care ne-a luat aproape 4 ani să ne revenim, asta după nişte măsuri dure de austeritate şi multe miliarde de euro împrumutate de la FMI: 19,95 mld. de euro (împrumut FMI, Comisia Europeană şi BERD).

După ce a terminat France Presse, au scris despre România americanii de la Bloomberg. Ei au făcut un top al economiilor... să le spunem „nefericite", top condus de Venezuela. 66 de state sunt în top, iar pe poziţia 34 e tocmai România, economia care a crescut cu 7% în 2017. Cum am ajuns în acest top? Inflaţia în creştere şi, culmea, nivelul minim al şomajului ne-au pus pe acest loc. Analiştii de peste ocean cred că, în acest moment, România merge spre o direcţie greşită tocmai pentru că nu echilibrează consumul cu productivitatea şi transferă astfel posibila bunăstare dată de veniturile mai mari în inflaţie.

Economii „nefericite” : Venezuela, locul 1. Africa de Sud, locul 2, Argentina, locul 3, România, locul 34.

Poate că pare greu de înţeles de ce România e pe ultimele locuri în Europa la capitolul nivel de trai când, oficial, în ţară sunt peste 6,4 milioane de persoane care lucrează cu forme legale şi mai puţin de 450 de mii de şomeri. Doar că ce vă spun acum e doar statistică. În realitate, aproape un sfert din aceste 6 milioane de persoane primesc un salariu net de aproape 1200 de lei în timp ce au o rată la bancă, facturi de plătit, mâncare de cumpărat, transport de asigurat spre muncă. Tot ce v-am enumerat acum s-a scumpit în ultimul an. Din această cauză căutăm să ne uităm mereu dincolo de statistici.

rata somajului, trim III 2017: 4,7%. 441 de mii de şomeri, 6,4 mil salariaţi. (Date INS)

Oră de oră, nouă români pleacă din ţara cu economia vedetă a Europei. Cei mai mulţi pleacă pentru că nu le mai ajung banii. Ei sunt cei care apar în alte statistici, ale Băncii Naţionale a României, ca fiind contributori direcţi, pentru că, lunar, trimit bani acasă. Adunat, de când suntem membri ai Uniunii Europene, românii din diaspora au trimis în ţară peste 50 de miliarde de euro. Sunt bani care ajung în consumul românesc, pentru că, de cele mai multe ori, sunt bani trimişi pentru cheltuielile casei. Consum care duce la creşteri economice-record şi greu de susţinut pe plan intern. Desigur, dăm bine în statistici până când vin inclusiv jurnaliştii străini să ne tragă de mânecă.

Şapte la sută creştere economică în 2017, mult chiar şi peste estimările Guvernului. 2017, an în care a reapărut supraacciza la carburanţi şi statul a cerut mai bine de 1 miliard de lei de la companiile pe care le are în subordine ca să acopere costul financiar al promisiunilor. 2017, un an în care cu un PIB de aproape două sute de miliarde de euro nu am fost în stare să facem niciun kilometru nou de autostradă. Statul a investit anul trecut, cu tot cu banii europeni, doar 5,6 miliarde de euro! Au fost cele mai mici investiţii publice din ultimii 15 ani. S-a întâmplat în 2017, anul cu creştere economică mai mare decât a Chinei...