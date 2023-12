Comisarul European pentru Transport, Adina Vălean, a declarat, joi seară, la Digi24, că unul dintre proiectele pe termen lung ale UE este ca toate capitalele europene să fie conectate prin trenuri de mare viteză. Ea a vorbit despre un proiect de cale ferată pe ruta București – Brașov, unde va fi construit un tunel de 10 kilometri prin care vor putea trece și trenurile de mare viteză. Oficialul de la Bruxelles a spus că speră ca o linie de mare viteză să existe și pe ruta București – Cluj.

„Eu sper să existe un tren de mare viteză București-Cluj. Ia timp. Dar, întotdeauna când plănuim infrastructură, și este un lucru la care eu am insistat atunci când am lucrat împreună cu România pe proiecte de infrastructură mare cu finanțare din fondurile europene de infrastructură - de exemplu e un tunel Predeal-Brașov – am spus «nu puneți tunelul acela atât de scurt». Ar rezolva o problemă acum, dar nu va permite în viitor un tren de mare viteză pe acolo. De comun acord cu experții noștri s-a ajuns la o formulă astfel încât atunci când îl facem el să fie deja pregătit pentru investiția următoare în linia de mare viteză București-Cluj.

De altfel, UE își propune, unul dintre proiectele ei, pe termen mai lung - pentru că așa sunt investițiile în cale ferată peste tot în UE - să avem toate capitalele europene conectate cu trenuri de mare viteză. Ar fi ceva. Unele sunt, dar nu în regiunea noastră”, spune Adina Vălean.

Comisarul european pentru Transport s-a referit la proiectul unui tunel de 10 kilometri care ar urma să fie construit între Azuga, Predeal şi Timişu de Sus, pe linia de tren Bucureşti – Braşov. Varianta traseului care va include cel mai lung tunel din România a fost aprobată de Comisia Europeană, pentru că va face parte dintr-un coridor strategic internaţional de mare viteză, potrivit unui răspuns al companiei CFR Infrastructură transmis, în decembrie 2022, pentru Economedia.

Editor : Alexandru Costea