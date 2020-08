Ministrul Bode anunță contracte semnate pentru 550 km de autostrăzi și drumuri expres: Drumul realizării obiectivelor e ireversibil

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat marți, la deschiderea oficială a lucrărilor la Autostrada de Centură București (A0), lotul Vidra-Bragadiru, că Guvernul a reușit în cele 9 luni de mandat să dea drumul la lucrări pentru 100 de km de autostrăzi, drumuri expres și variante ocolitoare. Ministru promite că până la sfârșitul anului vor începe lucrările pentru încă 60 de km, iar la final de 2020 vor fi peste 550 de km de autostradă și drumuri expres pentru care sunt semnate contractele de proiectare și execuție.

„Ne-am propus să deschidem noi șantiere prin semnarea de contracte de proiectare și execuție. În cele peste 9 luni de mandat am reușit să dăm ordinul de începere a peste 100 de km de autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare. Până la sfârșitul anului sunt convins că vom reuși să dăm ordinele de începere pentru încă 60 km de autostrăzi în România și aici mă refer în special la A0 Sud cu cei 52 de km și la tronsonul 2 din Craiova Pitești.

În acest an am reușit să semnăm contracte de proiectare și execuție pentru 300 km de autostrăzi, drum expres și variante ocolitoare și până la sfârșitul anului cred că vom semna pentru încă 250 de km. Drumul realizării acestor obiective este practic ireversibil. Am redus la minimum termenele de execuție.”, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Care este stadiul contractelor pentru realizarea Autostrăzii București (A0)

Bode a vorbit și despre stadiul în care se află la momentul actual proiectul Autostrăzii de Centură București (A0).

„Centura Sud se prezintă în felul următor:

Lotul 1: 16,9 km până la sfârșitul lunii septembrie vom primi proiectul tehnic, estimăm că pe 5 octombrie vom da ordinul de începere.

Lotul 2: 16,3 km. Proiectul tehnic este finalizat, avem HG pentru expropieri iar astăzi încep efectiv lucrările.

Lotul 3: cu cei 17,9 km – aici termenul de depunere a proiectului tehnic a expirat motiv pentru care antreprenorul a fost penalizat. Sper să își revină și să intre în ritm normal.

Centura de Nord: lotul 1: 17,5 km – a fost comunicat rezultatul procedurii, a fost contestat, toate 4 contestațiile au fost respinse și aici transmit un mesaj pentru contestatarii de serviciu. Odată ce au fost respinse contestațiile nu mi-aș dori ca acest lot să fie blocat de contestații în instanță.

Lotul 2: 19 km suntem în etapa finala de evaluare a proiectelor

Lotul 3: deși am desemnat câștigătorul au fost înregistrate 7 contestații aflate în procedură la CNCD.

Lotul 4: Astăzi am semnat contractul de proiectare și execuție pentru cei 4 km din autostrada de nord. Este un tronson care va fi realizat în 30 de luni. Sfârșitul anului 2022 sunt convins că ne va găsi cu acest tronson finalizat”, a precizat Lucian Bode.

De asemenea, ministrul Transporturilor a enumerat și câteva proiecte de infrastructură deblocate de Guvern în București.

„Am reușit să reluăm lucrările de la pasajul Domnești, am emis autorizația de construire la pasajul Oltenița. Am emis autorizația de construire pentru pasajul de Berceni. Am emis autorizația de construire pentru pasajul de la Mogoșoaia unde deja e executat un stadiu fizic de la 15%”, a mai declarat ministrul.