Șeful CFR Călători, sfat pentru călătorii nemulțumiți: să ia taxiul sau microbuzul

Declaraţie şocantă a şefului CFR Călători, după ce compania pe care o conduce a anunţat că va anula zeci de trenuri de la 1 martie. Directorul companiei de stat le recomandă călătorilor... să ia taxiul sau microbuzul pentru a ajunge la destinaţie. Sindicaliştii se plâng că subfinanţarea CFR va duce la prăbuşirea companiei feroviare. Sute de oameni au pichetat astăzi Ministerul Transporturilor.

Sindicalist: Pe noi, statul român, ca un copil CFR Marfă, Călători, Infrastructură ne-a abandonat! Hoţii, hoţii!

Iosif Szentes, director general CFR Călători: Ori să se reseteze, ori să fie lăsată în cădere liberă.

Directorul CFR Călători pare resemnat de situaţia în care a ajuns compania pe care o conduce: CFR a pierdut 3.300 de vagoane în ultimii 20 de ani, iar acum se vede nevoită să anuleze zeci de trenuri începând cu 1 martie. Şeful CFR le recomandă călătorilor să ia... taxiul.

„Vom fi nevoiţi să reducem măcar circulaţia acelor trenuri care sunt păguboase şi care pot fi înlocuite chiar cu taximetre sau microbuze în anumite zone. Nu avem încotro. În total sunt 47 de trenuri care sunt vizate”, spune Iosif Szentes, director general CFR Călători.

Angajaţii susţin că au fost informaţi că vor fi mult mai multe trenuri anulate

„Numai pe o singură telegramă erau 97 de trenuri”, spune Rodrigo Maxim, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Transporturi Feroviare.

Cu toate astea, gratuitatea acordată studenţilor a mărit cu 1,5 milioane numărul pasagerilor care au circulat cu trenul în 2017, dar 700.000 au primit locuri în picioare. Care este motivul?

„CFR Călători are în acest moment doar 767 de vagoane şi ar mai avea nevoie de încă 400 pentru a face faţă cererii. Însă numai în spatele meu sunt garate şi, au devenit adăpost pentru oamenii străzii peste 20 de vagoane de călători”, relatează Cătălin Bălan, jurnalist Digi24.

CFR are nevoie şi de 230 de locomotive electrice, însă nu are bani pentru aceste achiiţii. Singura şansă ar fi aprobarea unor fonduri de la buget, sub formă de ajutor de stat, spune şeful companiei.

Sindicaliştii mai atrag atenţia că firmele care repară vagoanele companiei de stat au şi garnituri private pe traseu şi din acest motiv nu au niciun interes să să pună în circulaţie trenurile CFR.