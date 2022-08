Cel puțin 41 de oameni au murit și 45 au fost răniți într-un incendiu izbucnit într-o biserică din Cairo. Tragedia a avut loc într-un lăcaș de cult, în timpul slujbei de dimineață. În scurt timp, flăcările au cuprins întreaga biserică. Sute de oameni, aflați în clădirea care are trei niveluri, s-au călcat în picioare, disperați să iasă din biserică. Martorii vorbesc despre o bubuitură puternică, și despre scântei și flăcări care ieșeau pe ferestre.

Procuratura egipteană a anunțat că a deschis o anchetă și a trimis o echipă la fața locului pentru a stabili motivele declanșării incendiului. Într-un comunicat, Ministerul de Interne a precizat că o examinare medico-legală a arătat că incendiul a izbucnit de la aerul condiționat aflat la etajul doi, ca urmare a unei defecțiuni electrice.

Incendiul s-a produs în biserica Abu Sifin din cartierul popular Imbaba, numită după Sfântul Mercurie din Cezareea, venerat de copţi.

41 de oameni, printre care și copii, au murit în incendiul din biserica din Cairo. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

"Am mobilizat ansamblul serviciilor statului pentru ca toate măsurile să fie luate", a reacţionat imediat preşedintele Abdel Fattah al-Sissi pe contul său de Facebook.

"Oamenii se adunau la etajul al treilea și al patrulea și am văzut fum de la etajul doi. Oamenii s-au grăbit să coboare scările și au început să cadă unul peste altul. Apoi am auzit o bubuitură, scântei și flăcări ieșind pe fereastră", a povestit un bărbat, care a adăugat că el și fiica lui erau la parter, așa că au putut scăpa.

La rândul lui, un alt bărbat a povestit că în biserică se afla sora lui. "De îndată ce m-am îndepărtat de biserică la vreo 10 metri, am auzit țipete și am văzut fum gros. După ce pompierii au stins focul, am recunoscut cadavrul surorii mele. Cadavrele erau carbonizate, iar mulți dintre ei sunt copii", a spus Maher Murad.

Oamenii au murit din cauză că au inhalat fum. Familiile victimelor vor primi 100.000 de lire egiptene (5.220 de dolari), potrivit autorităților.

În Cairo, unde milioane de egipteni trăiesc în cartiere supraaglomerate, incendiile accidentale nu sunt rare. La modul mai general, Egiptul, care are infrastructuri învechite şi prost întreţinute, se confruntă cu regularitate cu incendii criminale în diferite provincii.

În martie 2021, cel puţin 20 de persoane au murit într-un incendiu dintr-o uzină textilă în suburbiile din estul Cairo. În 2020, două incendii în spitale i-au costat viaţa pe 14 pacienţi care sufereau de COVID-19.

Deşi numeroşi, copţii se consideră ţinuţi departe de numeroase posturi publice şi deplâng o legislaţie care este foarte constrângătoare pentru construcţia de biserici şi mult mai accesibilă pentru moschei. Subiectul este unul sensibil şi militantul copt pentru drepturile omului Patrick Zaki a petrecut recent 22 de luni în detenţie pentru "difuzarea de informaţii false" din cauza unui articol care denunţa încălcări ale drepturilor creştinilor în Egipt. Copţii au suferit represalii din cauza islamiştilor, în special după răsturnarea de către Sissi în 2013 a preşedintelui islamist Mohamed Morsi, biserici, şcoli şi case fiind incendiate. Actualul preşedinte Abdel Fattah al-Sissi a numit însă recent, pentru prima dată în istorie, un judecător copt în fruntea Curţii constituţionale.

