Actorul Alec Baldwin scapă definitiv de acuzații în dosarul în care era acuzat de omor prin imprudență: „Nu a comis nicio infracţiune"

Un proces penal din New Mexico împotriva actorului Alec Baldwin, care rezulta dintr-o împuşcătură mortală pe platoul de filmare al lungmetrajului său "Rust" în 2021, s-a încheiat luni, după ce o procuroare a renunţat la apelul prin care solicita instanţei să revină asupra deciziei sale iniţiale de anulare a procesului, informează Reuters.



Kari Morrissey, procuroare în statul american New Mexico, a retras procedura de apel, potrivit unei declaraţii făcute de biroul Procuraturii Districtuale.



Avocaţii lui Alec Baldwin, Luke Nikas şi Alex Spiro, au precizat într-o declaraţie că "decizia de astăzi de a respinge apelul este justificarea finală a ceea ce Alec Baldwin şi avocaţii săi au spus de la început - aceasta a fost o tragedie de nedescris, dar Alec Baldwin nu a comis nicio infracţiune".



În iulie 2024, un judecător din New Mexico a respins acuzaţiile de omor prin imprudenţă formulate împotriva lui Alec Baldwin, fiind de acord cu avocaţii actorului că procuroarea Kari Morrissey şi biroul şerifului local au ascuns dovezi cu privire la sursa de provenienţă a glonţului care a ucis-o pe directorul de imagine al filmului "Rust", Halyna Hutchins, în 2021.

Biroul procurorului districtual a precizat că este în continuare în dezacord cu decizia judecătorului de a respinge procesul intentat lui Alec Baldwin.



Dar decizia de a renunţa la apelul împotriva acestei decizii a fost luată după ce biroul procurorului general i-a transmis lui Kari Morrissey că "nu intenţionează să urmărească exhaustiv apelul în numele acuzării", potrivit comunicatului de luni.



Halyna Hutchins a murit după ce Alec Baldwin a îndreptat o armă spre ea în timp ce pregăteau o scenă pe un platou de filmare din Santa Fe. Pistolul a tras un glonţ real, încărcat din greşeală în acel revolver de Hannah Gutierrez, armurierul principal al filmului. Hannah Gutierrez a fost găsită vinovată de omor prin imprudenţă în martie 2024 şi a fost condamnată o lună mai târziu.



Actorul Alec Baldwin, starul din serialul TV "30 Rock", a negat că ar fi apăsat vreodată pe trăgaci şi a spus că a fost instruit să ţintească spre camera de filmare. Însă reprezentanţi ai FBI şi un expert independent în arme de foc au constatat că arma nu ar fi putut să tragă acel glonţ fără apăsarea trăgaciului.



Moartea Halynei Hitchins a reprezentat prima împuşcătură fatală cu un glonţ real ce a fost confundat cu muniţie oarbă ce a avut loc pe un platou de filmare de la epoca filmului mut de la Hollywood, potrivit istoricului Alan Rode.



În trecut, împuşcăturile de pe platourile de filmare de la Hollywood au fost soluţionate prin procese civile, cum s-a întâmplat şi după precedentul caz mortal, în 1993, când Brandon Lee a fost ucis după ce un cartuş gol a dislocat un glonţ blocat în ţeava unui revolver în timpul filmărilor la lungmetrajul "The Crow".

