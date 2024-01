Actorul Idan Amedi din Fauda a ieșit din spital, după ce a fost grav rănit în războiul din Fâşia Gaza

Actorul şi cântăreţul israelian Idan Amedi, celebru pentru rolul din serialul Fauda, a fost externat după ce fusese rănit de o explozie în timpul luptelor din Fâşia Gaza, unde acţiona ca rezervist al armatei israeliene (IDF), informează DPA. El a fost supus unei operații dificile și de lungă durată.



După ce a fost externat, Amedi a povestit, joi, jurnaliştilor despre incidentul în care şi-au pierdut viaţa şase dintre camarazii săi.



Vedeta, în vârstă de 35 de ani, fusese transportată cu un elicopter la un spital din apropiere de Tel Aviv.



"Am ajuns aici ars şi plin de funingine, în comă indusă şi ventilat artificial", a declarat Amedi. "Nu au putut să mă identifice, pe bilet scria necunoscut de 22 de ani".



Amedi este rezervist în IDF în departamentul de inginerie de luptă.



Soldaţii plănuiseră să detoneze o zonă cu tuneluri pe 8 ianuarie, însă din motive necunoscute s-a produs o explozie. Actorul şi-a cerut scuze în lacrimi camarazilor săi care şi-au pierdut viaţa în explozie.



Amedi a devenit cunoscut la nivel internaţional graţie serialului Fauda, în care îl interpretează pe agentul Sagi Tzur dintr-o unitate israeliană specializată în operaţiuni sub acoperire împotriva teroriştilor.



Un alt membru al echipei din Fauda a fost ucis de o bombă în timpul unei operaţiuni în Fâşia Gaza în luna noiembrie.



Serialul Fauda se axează pe conflictul dintre israelieni şi palestinieni, iar cel de-al treilea sezon are acţiunea plasată în Fâşia Gaza.

