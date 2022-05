Ambasadorul Rusiei la Londra „nu crede” că țara sa va folosi arma nucleară împotriva Ucrainei

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, Andrei Kelin, a declarat într-un interviu pentru BBC că „nu crede” că țara sa va folosi arme nucleare tactice în războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit doctrinei militare ruse, astfel de arme nu sunt folosite în conflicte ca acesta. Rusia are prevederi foarte stricte pentru utilizarea lor, în principal atunci când existența statului este amenințată. Nu are nimic de-a face cu operațiunea actuală, care este una de natură convențională, a explicat diplomatul. „Este o operațiune convențională limitată. Poate că ați observat că noi nu am crescut numărul forțelor trimise. Credem că sunt suficiente pentru a face față situației”, a spus Andrei Kelin.

Vladimir Putin și-a pus forțele nucleare în stare de alertă maximă la sfârșitul lunii februarie, la scurt timp după invazia din Ucraina, iar acest gest a generat neliniște, fiind perceput ca un avertisment pentru Occident. În plus, la televiziunile de propagandă ale Kremlinului se vorbește cu lejeritate despre folosirea armei nucleare.

Ce sunt armele nucleare tactice

Armele nucleare tactice sunt cele care pot fi folosite pe distanțe relativ scurte, spre deosebire de armele nucleare strategice, care pot fi lansate la distanțe mult mai mari și care comportă spectrul unui război nuclear total.

Termenul de arme nucleare tactice include mai multe tipuri de arme, inclusiv bombe și rachete mai mici ce pot fi folosite pe câmpul de luptă. Se crede că Rusia deține aproximativ 2.000 de arme nucleare tactice, arată BBC.

Într-un dialog cu replici uneori laconice cu jurnalistul de la BBC, ambasadorul rus a negat, pe de altă parte, că forțele rusești ar fi bombardat civili și a spus că acuzațiile de crime de război din orașul Bucha sunt o „invenție”, o teză repetată insistent de Moscova.

La întrebarea „De ce Rusia duce acest război în acest fel, comițând crime de război”, ambasadorul Andrei Kelin a răspuns că „primarul din Bucha, în declarația sa inițială, a confirmat că trupele rusești au plecat, că totul este curat și calm și că orașul este într-o stare normală”.

Ambasadorul a susținut că acuzațiile de crime de război din orașul Bucha au fost o „invenție”, în ciuda dovezilor fizice, a imaginilor din satelit și a relatărilor martorilor oculari. „În opinia noastră, este o invenție. Este folosită doar pentru a întrerupe negocierile”, a afirmat ambasadorul.

Interviul integral cu ambasadorul rus la Londra urmează să fie difuzat duminică dimineață, în emisiunea „Sunday Morning” de la BBC One, la ora locală 9:00 (11:00, ora României).

