După al Doilea Război Mondial, puține țări au trecut printr-un nivel de distrugere atât de puternic cum s-a întâmplat cu Ucraina. Fiecare bătălie, fiecare bombardament, fiecare lovitură cu rachete, fiecare casă incendiată și-au lăsat amprenta în mai multe puncte ale frontului, în ultimii doi ani, scrie New York Times, care a publicat un studiu amplu în care a evaluat amploarea distrugerii în Ucraina de la începutul invaziei ruse. Publicația a analizat mai multe date din satelit și a făcut un tablou complet al Ucrainei bombardate și al amplorii distrugerilor. Sunt zone din Ucraina care „arată ca Dresda sau Londra după cel de-al Doilea Război Mondial sau Gaza după o jumătate de an de bombardament”, potrivit publicației.

De asemenea, au fost distruse mai multe clădiri în Ucraina decât dacă fiecare clădire din Manhattan ar fi fost șters de pe fața pământului de patru ori.

Pentru a avea acest tablou al distrugerilor, The New York Times a colaborat cu doi cercetători - Corey Scher de la City University of New York Graduate Center și Jamon Van Den Hoek de la Oregon State University - pentru a analiza datele obținute din satelit și pentru a observa modificările suferite în timpul războiului.

Rusia a distrus 210.000 de case în Ucraina, în mare parte situate de-a lungul liniei frontului, peste 900 de școli, spitale, biserici și alte instituții au fost avariate sau distruse, arată analiza, chiar dacă aceste situri sunt protejate în mod explicit de Convențiile de la Geneva. Potrivit estimărilor NYT, cel puțin 106 spitale și clinici (inclusiv 18 în Mariupol), 109 locuri religioase (biserici, temple, moschei, mănăstiri), 708 instituții de învățământ (școli, colegii și universități) au fost distruse în Ucraina.

„Aceasta este prima imagine cuprinzătoare a zonelor în care s-a purtat războiul în Ucraina și a distrugerii totale”, se arată în analiza NYT.

„În unele locuri, Ucraina arată ca Dresda sau Londra după al Doilea Război Mondial, sau Fâșia Gaza după șase luni de bombardamente”, scrie publicația. Cel mai mult a suferit Mariupol, orașul din regiunea Donețk pe care armata rusă l-a asediat în primăvara lui 2022 și l-a distrus în totalitate. Acum rușii vor să îl reconstruiască în grabă, pentru a acoperi urmele crimelor de război.

Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei, a fost, de asemenea, grav avariat și este încă intens vizat de rachete și artileria rusă.

Alte orașe distruse complet sau în mod semnificativ de trupele ruse sunt Marinka, Rubezhnoye, Bakhmut, Irpen, Zaporojie, Orekhov, Herson, Novaia Kakhovka, Aleshki, porturile Reni și Izmail. Cele mai mari orașe din Ucraina - Kiev, Dnepr, Odesa, Cernigov - au fost, de asemenea, afectate semnificativ de atacurile cu rachete.

Adevărata amploare a distrugerii este probabil și mai mare și continuă să crească. În mai 2024, trupele ruse au lansat o nouă ofensivă în regiunea Harkov, folosind bombardamente masive în orașele din prima linie.

Editor : G.M.