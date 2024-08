Serviciul de Informații Externe (FIS) din Armenia își extinde autoritatea, ceea ce ar putea submina poziția Serviciului Național de Securitate (NSS), al cărui fost șef a fost arestat pentru pregătirea unei lovituri de stat, informează Institutul Robert Lansing.

Un nou proiect de lege introdus de FIS propune acordarea accesului direct al agenției la secrete de stat, fără a fi nevoie de permisiunea NSS. În conformitate cu legislația actuală, NSS deține dreptul exclusiv de a împărtăși informații clasificate cu alte organisme guvernamentale, inclusiv FIS. Proiectul de lege propus vizează modificarea acestui proces, permițând FIS să acceseze independent datele secrete. Acest lucru ar oferi FIS o mai mare autonomie și ar reduce întârzierile birocratice asociate cu obținerea permisiunilor de la NSS.

Se așteaptă ca guvernul Armeniei să aprobe documentul, care va obține apoi probabil sprijin în parlament. Este puțin probabil ca administrația să împiedice aceste schimbări.

Această mișcare face parte dintr-o tendință mai amplă care vizează limitarea puterilor NSS din Armenia. La sfârșitul anului 2022, agenția responsabilă cu protecția oficialilor guvernamentali de rang înalt a fost scoasă de sub controlul NSS și plasată sub autoritatea directă a prim-ministrului Nikol Pashinyan. În plus, NSS și-a pierdut unitatea care investiga infracțiunile grave legate de corupție, contrabandă și narcotice, aceste competențe fiind transferate Comitetului de Investigații din Armenia.

Criticii guvernului leagă înființarea FIS de eforturile lui Pashinyan de a slăbi legăturile Armeniei cu Rusia, pe fondul temerilor că Kremlinul este interesat să reaprindă conflictul dintre Erevan și Baku și să răstoarne guvernul lui Pashinyan.

Creșterea cooperării dintre Armenia și Occident

Potrivit unor rapoarte neconfirmate, directorul FIS, Kristine Grigoryan, a fost instruită în cadrul serviciilor de informații occidentale după ce a demisionat din funcția de Ombudsman pentru drepturile omului din Armenia în ianuarie 2023.

Aceste schimbări au loc în contextul unei cooperări în creștere între Armenia și agențiile de informații occidentale. În decembrie 2022, cu puțin timp înainte de introducerea proiectului de lege guvernamental privind FIS, Richard Moore, șeful serviciului de informații externe al Regatului Unit, a vizitat Erevanul. Oficiali de rang înalt ai CIA din SUA au vizitat, de asemenea, Armenia, susținând ideea unei schimbări în politica externă și orientarea securității naționale a Armeniei.

Printre principalii opozanți politici ai prim-ministrului Armeniei se numără fostul director al NSS Artur Vanetsyan, care a intrat în conflict cu Pashinyan și a fost reținut de serviciile de securitate sub suspiciunea de a pregăti o lovitură de stat. Vanetsyan, un distins absolvent al Academiei FSB din Rusia, menține legături puternice cu aparatul central de la Lubyanka și conduce partidul de opoziție „Hayrenik” („Patria”).

Institutul Robert Lansing

Robert Lansing a fost un avocat și diplomat american care a ocupat funcția de consilier al Departamentului de Stat la izbucnirea Primului Război Mondial, iar apoi pe cea de secretar de stat al Statelor Unite în timpul președintelui Woodrow Wilson între 1915 și 1920. Democrat conservator pro-business, a fost un susținător puternic al democrației și al rolului Statelor Unite în stabilirea dreptului internațional. A fost un dușman declarat al autocrației germane și al bolșevismului rus.

Institutul care îi poartă numele promovează o înțelegere în cunoștință de cauză a provocărilor globale cauzate de amenințările la adresa societăților democratice, a afacerilor politice și diplomatice prin cercetare fiabilă, analiză de încredere și educație inovatoare. "Ne-am angajat să îmbunătățim capacitatea euro-atlantică de a contracara operațiunile hibride și de a răspunde amenințărilor emergente pentru a atinge obiectivele strategice. Robert Lansing Institute for Global Threats and democracies Studies este o organizație nepartizană și non-profit de cercetare a politicilor publice. Înțelegerea noastră a geopoliticii este că aceasta transpune lecțiile trase din istorie și geografie în instrumente operaționale", scrie RL Institute în prezentarea sa.







