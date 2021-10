Arnold Schwarzenegger îi critică pe liderii mondiali care nu susțin lupta împotriva schimbărilor climatice

Arnold Schwarzenegger a declarat, într-un interviu acordat vineri BBC News, că liderii care susţin că lupta împotriva schimbărilor climatice dăunează economiei sunt „proşti sau mincinoşi”.

Înainte de summitul COP26 privind clima, fostul guvernator al statului american California a declarat că reducerea emisiilor de dioxid carbon va aduce beneficii economiilor la nivel mondial.

Actorul din „Terminator” a spus că reducerea aportului de carne nu trebuie să însemne un sacrificiu. Acesta a subliniat că în cazul său, această schimbare i-a permis să fie mai sănătos.

De altfel, Schwarzenegger a abordat problema poluării cauzate de comerţul internaţional, într-un interviu amplu pentru seria "39 Ways to Save the Planet" difuzată de postul BBC Radio 4. Arnold a declarat că succesul economic continuu al Californiei şi crearea prolifică a locurilor de muncă dovedesc faptul că reducerea dioxidului de carbon şi creşterea nivelului de bogăţie merg mână în mână.

„Sunt mincinoşi, sunt proşti sau nu ştiu cum să procedeze, pentru că noi am priceput cum s-o facem şi totul se rezumă la a avea curaj”, a argumentat Arnold Schwarzenegger, referindu-se la liderii politici globali care nu susțin angajamentele ferme împotriva încălzirii globale.

Un guvernator care susține aerul curat

Schwarzenegger a devenit un susţinător al aerului curat şi energiei regenerabile în timpul mandatului său de guvernator, între 2003 şi 2011, stabilind obiective pentru reducerea gazelor de eşapament şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

De când şi-a încheiat mandatul, s-a folosit de notorietatea de care dispune la nivel internațional şi de influenţa pe care o exercită pentru a promova politici de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, în special prin iniţiativa sa personală, pe care a denumit-o Schwarzenegger Climate Initiative, transmite Agerpres.

Arnold Schwarzenegger a criticat, de asemenea, agenda de mediu axată pe sacrificarea stilului de viaţă. Fostul campion la culturism a declarat că şi-a redus aportul de carne în alimentaţie cu aproximativ trei sferturi în ultimii ani şi susţine că, prin urmare, are de „câştigat".

„De când mănânc mai multe legume şi alimente pe bază de plante, medicul meu cardiolog mi-a spus că arterele mele au încetat să se îngusteze", a spus actorul. „Deci cum să spun am renunţat la ceva? Am câştigat sănătate, mi-a oferit doi ani în plus", a adăugat Arnold.

Tehnologia oferă soluții de combatere a schimbărilor climatice

Arnold Schwarzenegger crede, totodată, că tehnologia oferă soluţii, amintind în acest sens că maşina sa Hummer electrică, ce a înlocuit versiunea pe motorină, reprezintă dovada în acest sens, având în vedere că varianta electrică merge mai rapid şi are mai mulţi cai putere.

Hummer electric al lui Arnold Schwarzenegger. Sursă foto: Profimedia Images

El şi-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la poluarea aerului şi gazele cu efect de seră provenite din transport maritim şi a sugerat că cel mai important lucru pe care îl putem face la nivel individual pentru a reduce emisiile de carbon este să recurgem la cumpărăturile pe plan local.

„Cumpăraţi produse locale. De fiecare dată când cumpăraţi ceva din străinătate este rău pentru mediu. e cel mai rău lucru pe care îl puteţi face", a spus Schwarzenegger.

Actorul intenţionează să participe la discuţiile pe teme climatice de la Glasgow de săptămâna viitoare, însă nu are mare încredere în sistemul de sus în jos, preferând să vadă că soluţia vine din presiunea populară şi schimbările tehnologice. Cu toate acestea, Schwarzenegger rămâne optimist şi încrezător, susținând că „nu există altă soartă decât cea pe care ne-o creăm pentru noi înşine".

