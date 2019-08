Asistenta personală a lui Trump a demisionat după ce a dezvăluit presei informații nepotrivite despre președintele SUA

Asistenta personală a preşedintelui american Donald Trump, Madeleine Westerhout, a demisionat joi după ce le-a împărtăşit unor jurnalişti informaţii despre familia acestuia, informează Agerpres, care citează AFP.

Potrivit cotidianului New York Times, care citează surse neidentificate, Trump a aflat că asistenta sa ar fi discutat 'off the record' despre familia sa şi chestiuni legate de Casa Albă cu jurnalişti în New Jersey, unde preşedintele s-a aflat recent.

Despre plecarea lui Westerhout de la Casa Albă au relatat ulterior şi alte canale media, printre care CNN şi Politico. Conform postului de televiziune, Madeleine Westerhout nu le-a indicat în mod clar jurnaliştilor că discuţia era 'off the record', iar unul dintre reporteri a relatat despre conversaţie la Casa Albă.

Madeleine Westerhout, care avea biroul în faţa celui prezidenţial - celebrul Birou Oval -, este descrisă de media americane drept 'gardiana uşii' lui Trump, căruia i-a fost asistentă personală de la începutul mandatului.

New York Times mai scrie că, de acum înainte, Madeleine Westerhout este o 'angajată separată' şi nu mai are acces la Casa Albă.

Donald Trump şi Madeleine Westerhout au avut o relaţie 'strânsă', afirmă CNN, citând un fost responsabil al administraţiei Trump, care a subliniat totuşi că a vorbi despre familia preşedintelui este 'o linie roşie' care nu trebuie trecută.

