Băncile din SUA și Marea Britanie sunt printre cei mai mari investitori în „bombele de carbon” din Rusia (The Guardian)

Instituțiile financiare din Marea Britanie și SUA se numără printre cei mai importanți investitori în așa-numitele „bombe de carbon” ale Rusiei – proiecte de extracție a combustibililor fosili foarte poluante, scrie The Guardian. Activiștii din Ucraina au cerut ca aceste instituții să oprească imediat astfel de investiții pentru a limita sursele din care este finanțată invazia rusă și pentru a nu contribui la fenomenul încălzirii globale.

Bombele de carbon sunt proiecte de extracție a combustibililor fosili despre care cercetătorii spun că produc cel puțin 1 miliard de tone de dioxid de carbon – de trei ori mai mult decât emisiile anuale ale Marii Britanii.

Rusia este plină de astfel de „bombe”, cu cel puțin 40 de proiecte identificate pe teritoriul său. 19 dintre ele sunt operate sau dezvoltate de companii rusești care primesc finanțare din străinătate. Companiile în cauză sunt Gazprom, Novatek, Lukoil, Rosneft și Tatneft.

Țările din care au plecat cei mai mulți bani investiți în industria de extracție a combustibililor fosili din Rusia. Captură foto: LINGO

Potrivit bazei de date, realizată de Leave it in the Ground Initiative (Lingo), peste 400 de instituții financiare străine au ajutat cu peste 130 de miliarde de dolari companiile rusești.

Datele au fost publicate miercuri, de Ziua Independenței Ucrainei și la șase luni de la începutul invaziei rusești.

Băncile din SUA au investit cel mai mult în industria combustibililor fosili din Rusia

Investițiile financiare din SUA dețin aproape jumătate din investițiile străine în companiile rusești care operează „bombe de carbon”, valoarea totală ajungând la 23,6 miliarde de dolari.

Compania americană care a contribuit cel mai mult este JPMorgan Chase (10 miliarde de dolari), despre care alți analiști au spus deja că este unul dintre cei mai mari investitori în combustibili fosili.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cea mai mare investiție individuală în companiile rusești care poluează masiv a fost făcută de Autoritatea de Investiții din Qatar, fondul suveran de investiții al acestei țări din Orientul Mijlociu, și se ridică la valoarea de 15,3 miliarde de dolari.

Marea Britanie ocupă locul trei pe această listă, cu 32 de instituții financiare care au investit 2,5 miliarde de dolari. HSBC este cel mai mare investitor din Regatul Unit în „bombele de carbon” din Rusia.

Grupurile financiare din Japonia, Norvegia, Elveția și Olanda completează restul listei.

Războiul lui Putin - finanțat din banii obținuți pentru combustibilii fosili

Războiul lui Putin este finanțat cu bani din combustibilii fosili care sunt de vină pentru încălzirea globală, a spus Svitlana Romanko, director al ONG-ului ucrainean Razom We Stand, care cere oprirea imediată a tuturor investițiilor străine în companiile rusești de combustibili fosili și impunerea unui embargo permanent asupra petrolului, gazului și cărbunelui din Rusia.

Topul instituțiilor financiare străine care au investit în „bombele de carbon” din Rusia. Captură foto: LINGO

„Acest război a clarificat faptul că atunci când nu îți pasă cu cine faci afaceri, acest lucru duce la suferință pentru oameni și vieți pierdute”, a spus Kjell Kuhne, de la Lingo. „Este clar că nu ar trebui să investim în proiecte noi de combustibili fosili, așa cum a confirmat și Agenția Internațională a Energiei.”

Investițiile financiare străine în Rusia se concentrează în special pe marile proiecte de extracție a petrolului și gazelor naturale din regiunea arctică și Siberia. Proiectele de extracție și prelucrare a cărbunelui sunt în mare parte finanțate din surse interne.

Baza de date include doar investițiile care ajută companiile rusești de combustibili fosili și nu companiile străine din același domeniu care operează în Rusia.

Editor : Raul Nețoiu